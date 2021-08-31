عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: الدولة تعمل على بدء منظومة نظافة جديدة ترضي المواطنين

محافظ القاهرة في
محافظ القاهرة في اجتماع مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.


وأكد محافظ القاهرة على تقديره لجميع العاملين بالهيئة حيث أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من الجميع، مشيرا إلى أن استلام الشركات الجديدة لنظافة أحياء المنطقتين الشرقية والغربية تباعًا يلقى بمسئولية كبيرة على الهيئة التى ستتولى تقديم الدعم للشركتين خلال الفترة الأولى من عملهما، بالإضافة إلى المنطقتين الشمالية والجنوبية المنوط بها مسئولية النظافة بهما. 

محافظ القاهرة: جراج أهلي مدينة نصر يستوعب 765 سيارة

محافظ القاهرة يوضح كيف تحولت "عزبة الهجانة" إلى مدينة الأمل


وطالب محافظ القاهرة هيئة النظافة ورؤساء الأحياء بالعمل كفريق واحد من أجل إنجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة، وتذليل أي عقبات على أرض الواقع باعتبار الجميع شركاء في تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن.


وشدد محافظ القاهرة على ضرورة إعلان هيئة النظافة حالة الطوارىء خلال الفترة القادمة بصفة مستمرة لانجاح المنظومة الجديدة ووجود خطة محددة ومحكمة للتعامل معها لتجنب إهدار الجهد والوقت، مع توزيع الأدوار والمسئوليات وما يتبعها من مراقبة صارمة لتتم المحاسبة ، مع تحديد مهام كل عامل ودوره بدقة ، بالإضافة إلى  تفعيل دور وحدة الرصد البيئى وتواجد أفرادها على مدار الـ 24 ساعة لرصد أى مخالفات.


كما طالب محافظ القاهرة  بوجود متابعة مكثفة لمتعهدى النظافة لأنهم السبب الرئيس فى نجاح المنظومة أو فشلها وفسخ عقد أى متعهد لا يفى بالتزاماته على الفور.


وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على بدء منظومة نظافة جديدة للحصول على رضا المواطنين، ولن يسمح فيها بالأخطاء أو التعلل بسلوكيات المواطنين أو القبول بالمتاح خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانيات المالية للشركتين وهيئة النظافة والتجميل وتنتظر تغيير جذرى فى مستوى النظافة يضاهى العواصم المماثلة أو يفوقها.

 

وشدد على أن القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في مستوي النظافة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة لأنها تهدف فى المقام الأول إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين.


وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يُقبل إلا أعلى معايير النظافة فى الشارع لأن المواطن يرغب فى أن يرى ناتج ما أنفقته الدولة على هذا الملف على أرض الواقع.


وأكد محافظ القاهرة على وجود جهات مستقلة لمتابعة ورصد المقصرين لمحاسبتهم مطالبًا بإحداث طفرة فى النظافة والجمع السكنى والإهتمام بالشوارع والكنس اليومى ورفع الأتربة حيث ستقابل أى شكوى من المواطن باجراء فورى حاسم ضد المقصر مشددًا على أنه : "لا مكان لمن لا يعمل" ومن يؤدى عمله سيكافئ.


وطالب محافظ القاهرة بتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى أعمال النظافة والتجميل وحث المواطنين على المحافظة على ما يتم من أعمال.


كما طالب محافظ القاهرة بالإهتمام بالتشجير ونشر الخضرة وصناديق جمع القمامة بالشوارع وأمام المنازل وعلى الأعمدة مع مراجعة أسلاك  الإنارة والتأكد من تغطيتها حرصًا على حياة المواطنين مع دهان البلدورات وتنظيف كشافات الإنارة.


كما طالب محافظ القاهرة بزيادة الإهتمام بالجمع السكنى واحكام الرقابة على متعهدى الجمع وأن تكون التعاقدات معهم صارمة وواضحة مع توقيع الغرامات الفورية والغاء التعاقدات فى حالة التقصير حرصًا على مصلحة المواطنين.
 

كما شدد على ضرورة توافر معدات النظافة فى الشارع والتأكد من جاهزية الاحتياطى وتوحيد زى العمال.
 

وطالب محافظ القاهرة بعمل حملات بالتنسيق مع الشرطة لضبط من يرتدى زى الهيئة دون أن يكون من العاملين بها ويستغل الزى فى أعمال التسول خاصة باشارات المرور واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


وأثنى محافظ القاهرة على النهج الذى أصبحت تقوم به الهيئة بالإعتماد بالكامل على الورش الخاصة بها فى عمليات الإصلاح ورفع كفاءة المعدات  مع فتح الورش لأى تعاقدات خارجية للإصلاح بورش الهيئة والاستفادة من العمال المهرة الموجودين بالهيئة فى تصنيع وتصميم البرجولات وتقديم خدمات تنسيق الحدائق للمواطنين لتعظيم الإيرادات.


واستعرض اجتماع مجلس الإدارة الذى شارك فيه اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء ابراهيم عوض السكرتير العام المساعد واللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة وأعضاء المجلس التصديق على الحساب الختامى للهيئة للعام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ حيث تمكنت الهيئة من  تنفيذ ٩٩ % من  المستهدف فى موازنة العام الماضى .

محافظ القاهرة في اجتماع مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة

WhatsApp Image 2021-08-31 at 11.20.27
WhatsApp Image 2021-08-31 at 11.20.27
WhatsApp Image 2021-08-31 at 11.20.28 (1)
WhatsApp Image 2021-08-31 at 11.20.28 (1)
WhatsApp Image 2021-08-31 at 11.20.28
WhatsApp Image 2021-08-31 at 11.20.28
WhatsApp Image 2021-08-31 at 11.20.29
WhatsApp Image 2021-08-31 at 11.20.29
WhatsApp Image 2021-08-31 at 11.20.30
WhatsApp Image 2021-08-31 at 11.20.30
محافظ القاهرة محافظة القاهرة اخبار محافظة القاهرة هيئة نظافة وتجميل القاهرة اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

بعد تزايد الإقبال عليها.. فورد توقف حجز فورد برونكو 2022 | صور

وظائف جديدة في الجامع الأزهر .. اعرف الشروط وطريقة التقديم

تعرف على قيمة انتقال رونالدو لـ مانشستر يونايتد

تقاوم اللقاحات|اكتشاف سلالة من كورونا شديدة التحور تبث الرعب من جديد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 31- 8 - 2021

الجمارك: إحباط ألف عملية تهريب فى شهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من داخل اتحاد الكرة.. ميدو يعلن مدة إيقاف شيكابالا بعد تقليص العقوبة

أستاذ علم انتشار الأوبئة يُحذر: متحور دلتا يتمسك بخلايا الرئة والجسم عن غيره

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

مستقبل وطن: الرئيس السيسي أرسل هدية لطفل المحلة المختطف احتفالا بعودته ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

كواليس لحظة تحرير طفل المحلة المختطف زياد البحيري والقبض على الجناة ..فيديو

فيديو جراف.. باي باي بي إن سبورتس .. المتحدة تمهد الطريق لمشاهدة مجانية لتصفيات المونديال

فيديو جراف.. بعد اعتزاله التحكيم.. جهاد جريشة : أرفض العمل في القنوات الرياضية

محمد عبدالوهاب.. نسر الأهلي الحي في القلوب رغم وفاته منذ 15 عاما | فيديو

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ