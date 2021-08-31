رسميا.. يوفنتوس يضم كين بعد رحيل رونالدو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عودة الشاب مويس كين، مهاجم إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي: “عاد كين صاحب الـ21 عامًا على سبيل الإعارة لمدة موسمين تنتهي في صيف عام 2023”.

وحصل يوفنتوس على خدمات كين مقابل 7 ملايين يورو لإيفرتون، على دفعتين، 3 ملايين يورو في الموسم الأول، و4 ملايين بالموسم الثاني.

وبحسب التقارير، فإن كين سيكون بديلا للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل إلى مانشستر يونايتد.

وودع يوفنتوس كريستيانو رونالدو، صباح اليوم الثلاثاء، بعد 3 أعوام قضاها البرتغالي مع البيانكونيري، بعد رحيله إلى مانشستر يونايتد، لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وكان رونالدو انضم ليوفنتوس، مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد في 2018 وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرتين وبكأس إيطاليا مرة واحدة.