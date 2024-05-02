بكري : اتحاد القبائل العربية ظهر للنور بعد جهد كبير ووقت طويل

الخطوات التي أخذها العرجاني جأت لتوحيد قبائل سيناء وجعلها أمة واحدة

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، جاءت مراسم تدشين اتحاد القبائل العربية بعد جهد كبير ونبذوا منذ فترة زمنية طويلة حيث تولى الشيخ إبراهيم العرجاني وأشخاص بارزة من جميع محافظات مصر مسؤولية التتويج لإعلاء روح البهجة داخل المجتمع السيناوي واتخاذ خطوات هامة وجادة في سيناء.



أوضح مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الخطوات التي أخذها العرجاني جاءت لتوحيد قبائل سيناء وجعلها أمة واحدة لاتخاذ القرارات بشكل جماعي وهذا سوف ينعكس على سيناء ومصر وزيادة الوطنية داخل المجتمع.



واستطرد في حواره: ان الاتحاد يهدف إلى السعي الدؤوب لتبنى القضايا الوطنية، والتواصل مع جميع القبائل العربية للوصول إلى قواسم مشتركةً فى إطار الدولة وخدمةً لأهدافها، ودعما للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى يسعى إلى حماية الأمن القومي لمصر والأمة العربية، في مواقفه الحاسمة لمواجهة مخطط التهجير الذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.