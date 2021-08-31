عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما آداب زيارة المقابر؟.. دار الإفتاء تجيب

زيارة المتوفي
زيارة المتوفي

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما آداب زيارة المتوفي؟”.


وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم، ندب إلى زيارة القبور وقال “كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة”  فزيارة القبور تذكر بالدار الآخرة.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء للرد على اسئلة المتابعين عبر صفحتها على فيس بوك: أن الذهاب الي المقابر للاستئناس بالمتوفي أو إناس روحه، لأنها تشعر بالزائرين، وقراءة الفاتحة والدعاء له كل هذه أمور لا يمنعها الشرع.

 

آداب زيارة المتوفي


وتابع أمين الفتوى أن كل هذا لا بد أن يكون محاطا بمجموعة من الآداب على رأسها أذا ذهب الإنسان عليه ألا يظهر التفجع أوالاعتراض على قضاء الله.

 

وأوضح أن التفجع ليس معناه ألا يبكي الإنسان إذا شعر بالتأثر أو الحنين للميت، إنما يكون بلطم الخدود وشق الجيوب والصويت.

 
ونوه أن من آداب ازيارة المتوفي أيضا في حالة إذا كانت الزائرة امرأة فلابد أن تكون آمنة على عرضها ونفسها فى حال ذهابها للقبر، لأن بعض المقابر تكون فى مناطق نائية متطرفة، وإذا ذهبت المرأة فى بعض الأوقات ربما تتعرض لبعض المضايقات أو التحرشات.


واستطرد أمين الفتوى: أنه من الآداب أيضا إذا ذهبت المرأة لزيارة القبور لابد أن تكون ملتزمة بالآدب الشرعية فى ملبسها وهيئتها.


وأكد أن الذهاب لزيارة المقابر أو المتوفي بقصد مشروع مثل طلب العظة أو الاستئناس أو الإيناس أو قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن الكريم له، كل هذه من البواعث التى تجعل الزيارة مشروعة.

كيف يمر الوقت على الموتى في القبور.. وهل يشعر الميت بالوحدة؟

حكم زيارة القبور للنساء.. علي جمعة يجيب

زيارة الحائض المقابر

 

قال ممدوح، إنه يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.

وأضاف « ممدوح فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»، أنه إذا كانت المرأة مستترة محجبة و آمنة على نفسها ومالها وعرضها وملتزمة بالصبر والسكينة ولا تفعل أفعال الجاهلية يباح لها زيارة القبور والموتي.

وأوضح أمين الفتوى أن المقابر ليست بمسجد ؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، و لكن تمتنع من قراءة القرآن وهى حائض.

 

الأزهر يوضح حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر


قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمرأة زيارة القبور للعظة والدعاء للمتوفى، ولا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها من النساء ولكن بثلاثة شروط.

 

وأوضح المركز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور؟»، أنه في حال أرادت المرأة زيارة القبور أثناء فترة حيضها، فيجوز لها ذلك للعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». [أخرجه مسلم].

 

وأضاف أنه يشرط مع هذا التزام الآداب الشرعية الواجبة على المرأة أثناء الخروج، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كالنواح، أو الاعتراض على قدر الله تعالى، ونسأل المولى-عز وجل- أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين.

 

كيفية قراءة القرآن للحائض

 قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الأصل لا يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن خلال فترة الحيض ولا تمس المصحف لافتا إلى أن هناك حيلة لذلك كان تمسك الهاتف أو التابلت المحمل عليهما القرآن الكريم، لأنه ليس بمصحف.

وأضاف في فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: بالنسبة لقراءة القرآن للحائض والنفساء لا يجوز إلا في الضرورة القصوى، كأن تكون حافظة للقرآن وخوفا من النسيان تحتاج إلى مراجعة أو طالبة ولديها امتحان في الكلية أو المدرسة أو أنها محفظة في إحدى مكاتب التحفيظ.

ونصح أمين الإفتاء السيدات في فترة الحيض بالاستعاضة عن قراءة القرآن بالتسبيح والذكر أفضل من قراءة القرآن في هذه الفترة بالتحديد. 
 

الإفتاء آداب زيارة المتوفي ما آداب زيارة المتوفي زيارة الحائض المقابر حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر كيفية قراءة القرآن للحائض

موضوعات متعلقة

حكم قراءة القرآن من الموبايل بدون وضوء .. الإفتاء تجيب

حكم القراءة في المصحف الملون ..الإفتاء تحسم الخلاف

ما حكم عمل الميكروبليدنج؟ الإفتاء تجيب

موجبات المغفرة وأثرها فى الدنيا والآخرة.. علي جمعة يوضح

دعاء لإبعاد شر الناس .. مكتوب

صليت كثيرا على جنابة جاهلا بالحكم.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

الطريقة الصحيحة لإبطال السحر .. الإفتاء توضح

حكم صلاة المرأة بدون جوارب.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مايكروسوفت تنهي دعم برامج الأوفيس على أجهزة اللاب توب ChromeBook

باقة 300 ألف درهم.. 5 سيارات SUV موديل 2021 فى المغرب | صور

مفاجأة بدر بانون.. مصير « السلطان » مع الأهلي وحقيقة استغناء موسيماني عنه

السعودية.. قوات التحالف تكشف عن جنسيات مصابي مطار أبها الدولي

بريطانيا: من السابق لأوانه اتخاذ قرار بالتعامل مع حركة طالبان

باروكى يستعد في إيطاليا لأكبر حدث مصري في تاريخ السباحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من داخل اتحاد الكرة.. ميدو يعلن مدة إيقاف شيكابالا بعد تقليص العقوبة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

تعرف على رد فعل جنش بعد أنباء رحيله عن الزمالك

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

فاروق جعفر يكشف عن شرط الزمالك الوحيد لضم عبدالله السعيد

تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس لأبناء العاملين بالتربية والتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل وأسعار إطلالة ياسمين صبري في موناكو.. شاهد

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

فيديو

فيديوجراف.. تخصص حسابات بنكية.. تفاصيل القبض على 3 تشكيلات عصابية

كواليس لحظة تحرير طفل المحلة المختطف زياد البحيري والقبض على الجناة ..فيديو

فيديو جراف.. باي باي بي إن سبورتس .. المتحدة تمهد الطريق لمشاهدة مجانية لتصفيات المونديال

فيديو جراف.. بعد اعتزاله التحكيم.. جهاد جريشة : أرفض العمل في القنوات الرياضية

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ