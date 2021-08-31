«حماة الوطن» يكرم الطالب فارس الثالث في الثانوية الأزهرية مكفوفين

كرّم حزب حماة الوطن اليوم الطالب فارس محمد عبد الغني الحاصل علي المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية مكفوفين بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب والفريق أسامة الجندي، النائب الأول للرئيس، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ واللواء حاتم حشمت نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ واللواء ايهاب هلال امين الحزب بمحافظة القاهرة.



واكد الفريق اسامة الجندى النائب الاول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الاهتمام الأكبر للعملية التعليمية ويسخر جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره، ويحرص دائما على أن يكون الطالب المصري في مسار التعليم الحديث على مستوى العالم معربا عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من الطلبة وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة.



واضاف ان الحزب يولى اهتمامًا كبيرا لدعم قطاع التعليم تماشيًا مع عقيدته بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واعي وقادر على النهوض بمستقبل الوطن، مضيفًا أنه إيمانًا بأهمية الدور الذي يقوم به الحزب فى مجال المسئولية المجتمعية وضرورة المشاركة الفعالة وتعزيز الدور الذى يقوم به الحزب فى مجال رعاية الطلاب والطالبات المتفوقين علميًا.



كما عبرت أسرة فارس محمد عبد الغني عن بالغ سعادتها بتفوق أبنهم وأنه منذ بدايته التعليمية وهو يرفض تمامًا مبدأ الاختلاف بين زملائه المبصرين في الدراسة، دون تميز أو تفرقه نظرا لفقدان بصره وان التفوق ليس جديدًا عليه بل كان معهودًا له منذ الصغر وتقدمت اسرة الطالب فارس محمد عبدالغنى بالشكر والتقدير للفريق جلال الهريدى وقيادات حزب حماة الوطن على هذا التكريم وما لقوه من اهتمام ودعم من الحزب لابنهم وتكريمه.