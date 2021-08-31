أهان مطربات لبنان بـ 3 كلمات.. محمد رمضان من نُقرة لـ دحديرة ومن فخ لـ فخ

قد يكون السؤال الموجه إلى محمد رمضان طبيعيًا، لا يحمل إثارة أو فخّاً ولا ينتظر إجابة غريبة، لكن محمد رمضان بتصريحاته العجيبة قادر على تحويل الأمر برمته إلى أزمة لا تنفك عن تداولها كل وسائل الإعلام العربية.

أزمة محمد رمضان مع فنانات لبنان

« لم تولد بعد » هكذا رد محمد رمضان، على سؤال طرحته مذيعة قناة الجديد اللبنانية، سألته عن الفنانة اللبنانية التي يتمنى رمضان غناء دويتو معها.

إجابة رمضان لم تكن متوقعة، حيث جاءت فاترة إلى الحد الذي عرضه للهجوم والنقد من الوسط الفني اللبناني.

المغني محمد رمضان : لسة ما جتش الفنانة اللبنانية اللي تعمل معايا ديو .

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هيدا تقليل من شأن كل نجماتنا اللي صارلن 20 سنة نجمات صف أول ، واحد صارله سنتين عم بيغني صار يقلك يمكن تجي بعد 15 سنة اللي تنفع تغني معي .

عأساس انت من هون لبكرة مكفي pic.twitter.com/m3W6nBM9yo — People بالعربي (@peoplebelarabi) August 28, 2021

رد رمضان قائلًا: « لسة مجاتش .. الفنانة اللبنانية اللي بحلم أعمل معها ديو ممكن تظهر بعد 15 سنة ».

كما تعرضت مذيعة قناة الجديد اللبنانية للهجوم أيضًا بسبب تعقيبها على إجابة رمضان بكلمة « لسة ما اتخلقتش قصدك ».

هجوم لبناني على محمد رمضان

لم تمر إجابة رمضان بسهولة على مسامع اللبنانيين الذين جيّشوا وسائل التواصل الاجتماعي للهجوم عليه، وما أسموه رد اعتبار فنانات لبنان الذين أخطأ في حقهم رمضان.

حساب لبناني على تويتر كتب: « هيدا تقليل من شأن كل نجماتنا اللي صارلن 20 سنة نجمات صف أول ، واحد صارله سنتين عم بيغني صار يقلك يمكن تجي بعد 15 سنة اللي تنفع تغني معي عأساس انت من هون لبكرة مكفي ».

بينما أثارت تصريحات رمضان غضب المطرب اللبناني باسم مغنية فنشر مهاجمًا رمضان: « (ماخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا) هكذا صرح الممثل محمد رمضان الذي أجده موهوبا في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته، يتكلم بثقة وكأنه "الأسطورة" عبد الحليم حافظ، مع ان عبد الحليم (حلم الأجيال) لم يقلها يوما"، احسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك لكن خذ بعين الإعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك، الموهبة وحدها لا تكفي. تواضع.. ملاحظة: تحية إلى بلدي الثاني جمهورية مصر العربية(أحبك)

كوكتيل أزمات محمد رمضان في لبنان

حمت زيارة محمد رمضان إى لبنان كوكتيل من الأزمات بدأها بإعلانه عن منحه الدكتوراه الفخرية وإطلاق لقب سفير الشباب العربي عليه، وهي القضية التي تحولت بعد ذلك إلى أزمة تم على إثرها سحب الدكتوراه منه.

وقرر المركز اللبناني المثير للجدل بشكل مفاجىء سحب الدكتوراه منه اليوم في بيان رسمي بعد الجدل الواسع الذي حدث علي المواقع التواصل الاجتماعي بسبب محمد رمضان.

موقع «صدى البلد» تواصل مع الدكتور محمود عبدالله الخطيب رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان ، لكشف كواليس وتفاصيل تراجع المركز عن منح محمد رمضان شهادة الدكتوراه الفخرية ، حيث اكد الخطيب انه لم يقابل محمد رمضان ولا مرة ولا يعرفه بشكل شخصي لكن ترشيحه جاء من بعض شباب مجلس ادارة المركز الذين رشحوه لمنحه تلك الشهادة .

وأضاف محمود الخطيب لموقع صدي البلد :" بعد الجدل اللي حصل في مصر امس بسبب محمد رمضان ، قررنا البحث اكثر عن سبب هذا الجدل وفي تاريخ ومواقف محمد رمضان بعيدا عن العمل الفني ، فاكتشفنا انه كان سببا في وفاة الطيار المصري اشرف ابو اليسر ولم نكن نعلم بتلك القص تماما".

واضاف رئيس مركز ادارة المركز الثقافي الالماني الدولي بلبنان :" اكتشفنا ان محمد رمضان تسبب في خلق بلبلة وشق الصف في مصر لذلك اتخذنا قرارا بسحب شهادة الدكتوراه الفخرية منه ولم نكن نعلم ازماته في مصر و الوسط الفني ".

وتابع رئيس مركز إدارة المركز :" محمد رمضان مشوفتوش معرفوش مقابلتوش ومش مستعد اسمعله وتورطنا معه ، ومنذ انطلاقة المركز في ٢٠٠٧ عمرنا ما وقعنا في غلطة زي دي " ، مؤكدا :" ونحن ضد العنف والتطبيع وهو ما اكتشفناه في مسيرة الفنان محمد رمضان ، لكن شعارنا الإنسانية والسلام وبناء الانسان قبل الأوطان".

الزي العسكري اللبناني يورط محمد رمضان

ومن جهة أخرى، أثناء زيارة محمد رمضان إلى لبنان ، قام بفعل ربما لم يكن مقصودا منه افتعال أزمة، لكنه قام بارتداء الزي العسكري اللبناني وزار النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت في لبنان ووضع إكليلاً من الزهور على النصب المخصص لشهداء المرفأ وأفراد الدفاع المدني اللبناني .

لم يكن يتخيل محمد رمضان أن لفتة إنسانية مثل هذه ستضعه في ورطة جديدة، حيث تقدم ضده المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام بعد ظهوره بالزي العسكري اللبناني، وقال المحامي في بلاغه :" محمد رمضان ارتدى زيا عسكريا لبنانيا وأجرى مراسيم رسمية من دون أن يكون له الحق بذلك، وبلا إذن رئيس الجمهورية، إضافة إلى تعمد رمضان خسارة مصر أحد أهم أسلحتها الدولية وهي القوة الناعمة جراء هذا التصرف المرفوض أخلاقيًا، إن لم يكن قد يخلق أزمة دبلوماسية لمصر".