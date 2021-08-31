"الدفاع الفرنسية": عشرات الفرنسيين مازالوا موجودين في أفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية إيرفيه جرانجان إنه لا يزال هناك بضع عشرات من الفرنسيين في أفغانستان، من بينهم أشخاص كانوا يرغبون في الإجلاء عن البلاد، لكنهم لم يتمكنوا من اللحاق بأخر رحلة إجلاء فرنسية التي غادرت كابول الجمعة الماضية.



وقال جرانجان - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - "نبذل جميع الجهود للسماح لمن تخلفوا عن ركب المغادرين بالحصول على إجلاء آمن ومنظم، مضيفا أن هذا هو الهدف من المحادثات الجارية في إطار الأمم المتحدة مع طالبان".



وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن فرنسا أيضا من إجلاء بعض الموظفين الأفغان السابقين الذين عملوا مع الجيش الفرنسي والذين طلبوا الحماية، مؤكدا أن فرنسا ستبذل قصارى جهدها خلال الأيام والأسابيع المقبلة للمساعدة في إخراجهم من أفغانستان.



يشار إلى أن رحلات الإجلاء الفرنسية، التي استمرت من 17 وحتى 27 من شهر أغسطس الجاري، تمكنت من إجلاء نحو 2600 أفغاني معرضين للخطر، من بينهم 110 موظفين سابقين لدى الجيش الفرنسي وأسرهم. وكانت فرنسا قد سحبت جنودها من أفغانستان نهاية عام 2014.