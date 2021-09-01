الفقي: نشهد هذا العام صيفاً ساخناً مليئاً بالأحداث السياسية الساخنة

قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية: إننا نشهد هذا العام صيفًا ساخنًا مليئًا بالأحداث السياسية الساخنة، مشيرًا إلى أن ما جرى فى دولة أفغانستان لم يكن مجرد حادث سياسي وإنما هو أمر في غاية الخطورة.

وأضاف "الفقي" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر فى برنامج يحدث فى مصر المذاع قناة mbc مصر أنه يرد فى ذهن الكثيرين بأن التيار المتطرف الذى كان يعتقد بأنه إلى زوال بدأ بالسيطرة على أحد الدول الهامة إستراتيجياً في وسط آسيا.



وأوضح المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أننا بصدد تطور كبير ينعكس على كل أوضاع دول الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي عموماً، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يعنيها كثيراً كيف تبدو صورتها أمام الآخرين.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها تصور دائم بإمكانية العزلة الأمريكية والابتعاد عن السياسة الدولية.

وتابع: هناك أصوات أمريكية كثيرة تستحسن فيما جرى فى دولة أفغانستان وترى أن ما حدث أفضل بدلاً من خروج أمريكا بعد معارك دامية أخرى.

