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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مثله الأعلى بيج رامي.. «نادر الشرقاوي» نموذج مشرف في كمال الأجسام| شاهد

نادر الشرقاوي
نادر الشرقاوي

تحظى محافظة كفر الشيخ، بالعديد من النماذج الرياضية المشرفة، ومن بين هذه النماذج الشبابية نادر أحمد الشرقاوي، ابن مدينة بيلا، والحاصل على المركز الثاني عالميًا في بطولة العالم لكمال الأجسام للناشئين بدولة الإكوادور، والمرشح.لبطولة مستر أولمبيا العالمية في كمال الأجسام.

نادر الشرقاوي، موهبة رياضية تسير على خطى بطل العالم «بيج رامي»،  من مواليد 1998، ويبلغ من العمر 23 عامًا، تخرج في كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، وحصد العديد من البطولات المحلية وعلى مستوى الجامعة والجامعات المصرية، وتوج بالميدالية الفضية بحصول على المركز الثاني عالميًا.

ويستعد نادر الشرقاوي، للمشاركة في بطولة «أولمبيا الهواة» المؤهلة للمحترفين، والتي ستنطلق فعالياتها في 27 أكتوبر المقبل، ويكثف من تدريباته الجادة تحت إشراف مدربه لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاته الرياضية.

بدأ الشرقاوي، ممارسة رياضة كمال الأجسام عندما كان طالبًا بالصف الأول الثانوي، وكان قبلها – منذ الابتدائية – يلعب سويدي، وتلقى التدريبات في رياضة كمال الأجسام تحت إشراف الكابتن أحمد يونس وشقيقه الكابتن موسى يونس.

يقول نادر الشرقاوي، لـ «صدى البلد»: أتذكر أول بطولة شاركت فيها كان عمري 16 عامًا، وهي بطولة منطقة القاهرة، وفزت فيها بالمركز الأول لسن 17 سنة، وشاركت – أيضًا – في بطولة 19 سنة وعمري 16 عامًا وفزت بالمركز الأول".

وأضاف: "شاركت منذ 4 أعوام في بطولة الجمهورية لكمال الأجسام "19 سنة"، وفزت بالمركز الأول، بعدها بنحو شهر شاركت في بطولة الجمهورية لسن 23 عامًا، وفزت بالمركز الأول، وشاركت في بطولة الجامعات المصرية لكمال الأجسام وفزت بالمركز الثاني وزن 100 كيلو وفزت بالمركز الأول لبطولة كمال الأجسام على مستوى جامعة كفر الشيخ".

وتابع، الحاصل على المركز الثاني في بطولة العالم لكمال الأجسام للناشئين: كرمني العام قبل الماضي، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ السابق، خلال جلسة المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أنه يعتز كثيراً بهذا التكريم.

وأشار إلى أن مثله الأعلى هو البطل العالمي المصري رامي السبيعي «بيج رامي»، ابن قرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ، موضحاً أنه يتمنى المشاركة والفوز ببطولة مستر أولمبيا العالمية ورفع علم مصر عالياً مثل «بيج رامي».

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الشرقاوى بطل بطولة الجمهورية محافظة كفر الشيخ الجامعات المصرية

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