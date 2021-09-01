بتكلفة 650 مليون.. إطلاق أكاديمية البحث والتطوير لتكنولوجيات المساعدة لخدمة ذوي القدرات الخاصة

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن ذوى الهمم يمثلون حوالي 11% من سكان مصر وفقا لإحصائية خاصة بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه تم إطلاق أكاديمية البحث والتطوير لتكنولوجيات المساعدة.

وأضافت هند النعساني خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات كشف أن تكلفة تلك الأكاديمية ستكون حوالي 650 مليون جنيه، والهدف منها هو العمل مع رواد الأعمال فى مجال التكنولوجيات المساعدة لذوي القدرات الخاصة و الشركات المطورة لبرامج التكنولوجيا المساعدة التي تقدم برامج وخدمات تساعد على دمجهم فى المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

ون جانبها، قالت الإعلامية فرح سعيد، إن إطلاق تلك الاكاديمية تعتبر خطوة مهمة ومبادرة مهمة جدا تأتي ضمن إجراءات اتخذتها الدولة بالفترة السابقة لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء فى إنشاء مطابع بطريقة برايل للإصدارات المختلفة لذوي الإعاقة البصرية، إضافة إلى نظارات سمعية لكل ماهو مسموع لمادة مكتوبة لذوى الإعاقة السمعية.