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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معاش دائم لفريق كرة السرعة.. وتطورات أخرى يوضحها رئيس الاتحاد

حادث فريق كرة السرعة
حادث فريق كرة السرعة

أكد المستشار عمرو حسين، رئيس اتحاد كرة السرعة، أن حادث فريق كرة السرعة مأساوى وصدمة كبيرة جداً، وقال: “فوجئنا يوم الأحد قبل الماضى جميعاً  بانقلاب الأتوبيس الخاص باللاعبين وهم قادمين من بطولة على الطريق على الجانب الايمن”.

وأضاف المستشار عمرو حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الحادث وقع بعد بركة السبع على طريق إسكندرية الصحراوى، ونتج عنه إصابة بعص اللاعبين، وأغلبهم خرجوا من الحادث بسلام.

وأشار رئيس اتحاد كرة السرعة، إلى أن هناك 7 لاعبين منهم 4 بنات فى عمر الزهور، حالتهم خطيرة، وهناك حزن يملأ الجميع بسبب هذا الحادث الأليم، لافتاً إلى أن هناك تعليمات صدرت بصرف بعض التعويضات للمصابين ومعاش دائم لكرة السرعة.

فى سياق آخر، اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على نقل حالتين من مصابي لاعبي فريق دسوق لكرة السرعة، وتم إيداعهما بالعناية المركزة بمستشفى جامعة كفر الشيخ، عقب نقلهما بسيارة إسعاف مجهزة، من مستشفى جامعة المنوفية بشبين الكوم، لمستشفى كفر الشيخ الجامعي، بعد إجرائهما عمليات جراحية حرجة لهما، واستقرار حالتهم الصحية، لاستكمال العلاج.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وهيام الطباخ، عضو مجلس النواب، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، مدير عام مستشفيات جامعة كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع نقل الحالتين للمستشفى فور وصولها للمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، وبالتنسيق مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تم توفير الغرف الخاصة بهما، وتسخير جميع  الإمكانيات لخدمة المصابين، وذلك لاستكمال علاجهما حتى شفائهما التام.

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