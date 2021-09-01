سكرتير عام أسيوط ورئيس شركة مياه الشرب يتفقدان مشروع محطة ريفا الارتوازية

تفقد اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط مشروع محطة مياه الشرب الارتوازية بقرية ريفا رافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وعدد من قيادات المحافظة.



وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار إن المحطة تضم(٦) آبار ارتوازى تغذي شبكة قرية ريفا و دير ريفا بعد تركيب (٦) طلمبات غاطسة بالمحطة استعابيه 180/ ثانية، وتم إنشاء خط قطر (١٠) بوصة بطول ٢ كم من المحطة الجديدة وذلك بعد غسيل وتطهير للآبار الجديدة قبل دخولها الخدمة.

وأضاف عبدالغفار ان هذه الابار ساهمت فى زيادة ضغط المياه فى المنطقة مما قلل من عدد شكاوى المواطنين.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ان كل هذا الجهد غير المتناهية للارتقاء بمؤشرات الأداء الخدمى لقطاعى المياه والصرف الصحى خاصة بالقرى والعزب المتطرفة والمرتفعة والقريبة من سفح الجبل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن أهالى دير ريفا يرتوون بمياه جديد من الآبار الارتوازى الجديدة بعد ان انهى المعمل المركزي أعمال غسيل وتعقيم الابار وسحب عينات مياه للتأكد من سلامتها ومطابقتها كيميائيا وبكترولوجيا، فضلا عن إمكانية وصول المياه للأماكن البعيدة عن مصدر التغذية وخاصة الأماكن المرتفعة والموجودة بالقرب من سفح الجبل لتمد قريتى ريفا ودير ريفا بخدمة المياه على مدى ٢٤ ساعة طوال اليوم خاصة في فترة الصيف التى يزيد فيها استهلاك المواطنين.

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