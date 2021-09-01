عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام أسيوط ورئيس شركة مياه الشرب يتفقدان مشروع محطة ريفا الارتوازية

صدى البلد

تفقد اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط مشروع محطة مياه الشرب الارتوازية بقرية ريفا رافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية .. تفاصيل

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج "سكين" من جمجمة طفل


وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار إن المحطة تضم(٦) آبار ارتوازى  تغذي شبكة قرية ريفا و دير ريفا بعد تركيب (٦) طلمبات غاطسة بالمحطة استعابيه 180/ ثانية، وتم إنشاء خط قطر (١٠) بوصة بطول ٢ كم من المحطة الجديدة وذلك بعد غسيل وتطهير للآبار الجديدة قبل دخولها الخدمة.

وأضاف عبدالغفار ان هذه الابار ساهمت فى زيادة ضغط المياه فى المنطقة مما قلل من عدد شكاوى المواطنين.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ان كل هذا الجهد غير المتناهية للارتقاء بمؤشرات الأداء الخدمى لقطاعى المياه والصرف الصحى خاصة بالقرى والعزب المتطرفة والمرتفعة والقريبة من سفح الجبل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن أهالى دير ريفا يرتوون بمياه جديد من الآبار الارتوازى الجديدة بعد ان انهى المعمل المركزي أعمال غسيل وتعقيم الابار وسحب عينات مياه للتأكد من سلامتها ومطابقتها كيميائيا وبكترولوجيا، فضلا عن إمكانية وصول المياه للأماكن البعيدة عن مصدر التغذية وخاصة الأماكن المرتفعة والموجودة بالقرب من سفح الجبل لتمد قريتى ريفا ودير ريفا بخدمة المياه على مدى ٢٤ ساعة طوال اليوم خاصة في فترة الصيف التى يزيد فيها استهلاك المواطنين.

IMG-20210901-WA0003
IMG-20210901-WA0003
IMG-20210901-WA0001
IMG-20210901-WA0001
IMG-20210901-WA0004
IMG-20210901-WA0004
IMG-20210901-WA0002
IMG-20210901-WA0002
IMG-20210901-WA0006
IMG-20210901-WA0006
IMG-20210901-WA0005
IMG-20210901-WA0005
أسيوط محافظة أسيوط سكرتير عام أسيوط شركة مياه الشرب الصرف الصحى محطة مياه الارتوازي

موضوعات متعلقة

تفاصيل 5 ساعات جراحة عاجلة تعيد البصر لمريض بمستشفى جامعة أسيوط.. فيديو

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الازهر يفتتحان أول غرفة لعلاج القدم السكري بالمجان

ترشيحاتنا

بسعر 1.77 مليون دولار.. بيع أكبر ديناصور ثلاثي القرون في مزاد علني

4 مراكز تثير حيرة حسام البدري قبل مواجهة منتخب مصر وأنجولا

بدء إنشاء 13 ألف وحدة سكنية و8 أبراج أيقونية بكفر الشيخ| صور

التعليم: تسليم نسخة إلكترونية من ورقة إجابة الطالب المتظلم في الثانوية

لإتمام التطبيع.. إسرائيل أدارت اتصالات مع دول عربية وإسلامية

جز الأسنان.. خمسة أسباب وراء الإصابة بالصداع عند الاستيقاظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفى محمد قبل مواجهة أنجولا

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

بسام راضي: الرئيس السيسي يجتمع مع مصطفى مدبولي ووزراء المجموعة الاقتصادية

بدءا من اليوم.. البترول تحذر المواطنين بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر|تفاصيل

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

كاف يؤجل كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

ليس مصرياً.. ميدو يكشف عن بديل مدرب فريق الأهلي

ميدو يفجر مفاجأة حول تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديوجراف.. ضبط سائق قتل شخصين ودهس 5 مواطنين بالموسكي

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ