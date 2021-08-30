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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج "سكين" من جمجمة طفل

الطفل المصاب
الطفل المصاب

نجح فريق طبي بقسمي جراحة المخ والأعصاب والتخدير والعناية المركزة بوحدة الإصابات ، مستشفيات جامعة أسيوط ، من استخراج سكينا من جمجمة طفل .

 

كان قسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي استقبل طفل يدعى " م .ح " 14 عاما مصابا بإدعاء سقوط على جسم حاد " سكين معدني " وبمناظرة الأشعة المقطعية على المخ تبين اختراقها عظام الجمجمة ومتغلغلا للفص الصدغى من الناحية اليمنى لنسيج المخ .

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على الفور تم تشكيل فريق طبي لاجراء جراحة عاجلة لاستخراج السكين من جمجمة الطفل لإنقاذ حياته وضم الفريق الطبي كلا من الدكتور إسماعيل طه مدرس جراحة المخ والأعصاب والدكتور محمود جرامون عبد الظاهر مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب والدكتور محمد اشرف طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب ، وأطباء التخدير والعناية المركزة والدكتور محمد ممدوح. مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة والدكتور اندرو عزت طبيب مقيم التخدير والعناية المركزة والدكتور ندى عربى طبيب مقيم التخدير والعناية المركزة.

 

وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد الباسط خلاف رئيس وحدة الإصابات ونائب مدير المستشفي الجامعي الرئيسي لشئون الإصابات والدكتور محمود حسن رجب رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب.

 

وقال الدكتور محمود حسن رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب أن المريض في حالة جيدة وتم نقله إلى العناية بعد خروجه من العمليات حتى يتماثل للشفاء. 

 

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