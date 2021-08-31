محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية .. نفاصيل

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 تضمنت نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية العامة بنسبة نجاح 74.6% ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 66.68% ونتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع بنسة 93.75% ونتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100% .

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.



وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ووجههم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم كما أعرب عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.



من جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن عدد الطلاب المقيدين بالدور الثاني للشهادة الاعدادية العامة نظامين ووافدين ومنازل 18323 طالب حضر منهم 16197 طالب ونجح منهم 13250 طالب بنسبة نجاح 74.6% لتصبح نتيجة الدورين معا 93.7% وفي الشهادة المهنية بلغ عدد المتقدمين للامتحان نظامي ومنازل 2548 طالب نجح منهم 1699 بنسبة نجاح 66.68% لتصبح نتيجة الدورين معا 91.99% وفي الشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع تقدم 16 طالب للامتحان نجح منهم 15 بنسبة 93.75% وفي الشهادة الاعدادية للمكفوفين تقدم 3 طلاب مقيدين ونجوا جميعا بنسبة نجاح 100%.



جدير بالذكر أن محافظ أسيوط اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 في 23 يونيو الماضي بنسبة نجاح بلغت 73.75 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين في الاعدادية العامة ونسبة بلغت 89.68 % للإعدادية المهنية فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 50 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 71 %.