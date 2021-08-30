محافظ أسيوط يناشد المواطنين عدم التعدي على شبكات الصرف الصحي

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواطنين عدم التعدي على المرافق العامة للدولة والتسرع في توصيل الصرف الصحي على الشبكات الجديدة قبل الانتهاء من المشروع وتسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي حتى لا تحدث مشكلات في هذه الخطوط التي أنفقت عليها الدولة الملايين من الجنيهات.



وأهاب محافظ أسيوط - في بيان صحفي - المواطنين بالحفاظ على الممتلكات العامة للدولة والمال العام وعدم التعامل أو التعدي على شبكات الصرف الصحي التي لم يتم الانتهاء منها لأن في النهاية هذه المشاريع هي ملك المواطن فيجب الحفاظ عليها من الأضرار التي قد تلحق بها وتؤثر في المستقبل على العمر الافتراضي للشبكات واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة لهم.



كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد طالبت المواطنين بقرية شطب بمركز أسيوط بعدم توصيل مياه الصرف الصحي علي شبكات الصرف المنشأة بالقرية وذلك لأنه لم يتم استلامها من قبل الشركة ولم يتم دخولها الخدمة حتى الآن.



وأكدت الشركة علي ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات تجاه الشبكات وذلك تجنباً لعدم حدوث أى من المخاطر المتمثلة من طفوحات بالشوارع والمنازل لأن التوصيل علي الشبكات بدون علم الشركة يؤثر بالسلب فنياً علي الخطوط والمحطات وذلك نظراً لتوصيلها بطرق غير مطابقة للمواصفات الفنية.



علي صعيد آخر أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة بدأت فعلياً فى إجراءات استلام المشروع بالكامل من شبكات ومحطات وذلك فى إطار العمل لبدء تشغيل الخدمة تدريجياً.

ولفت إلى إنه وفقاً لما تصدره الشركة من قوانين تحد من اتخاذ أى إجراء بدون علم الشركة وبناءً علي اللائحة التجارية الموحدة للشركة يتم عمل محضر تعدي علي الشبكات للمتعدين علي الخطوط مضيفاً أن الشركة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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