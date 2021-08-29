فتح باب الترشح لمناصب 9 عمداء بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن فتح باب الترشح لمناصب 9 عمداء بمختلف كليات الجامعة النظرية والعملية والتى تضم كليات الطب البيطرى، والتجارة، والصيدلة، والعلوم، والتربية الرياضية، والتمريض، والحقوق، والتربية، وكذلك كلية الخدمة الاجتماعية وذلك تزامناً مع قرب إنتهاء الفترة القانونية لعمداء تلك الكليات.

وكشف الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة رئيس اللجنة المختصة، أنه وفقاً للجدول الزمنى للترشح فمن المقرر أن يبدأ غداً الإثنين ٣٠/ ٨ تقديم أوراق الترشح بالمكتب الفنى لرئيس الجامعة وذلك حتى الأحد القادم ٥/ ٩ على أن يتم غلق باب الترشح وإنتهاء فرصة التقديم فى تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد القادم ٥/ ٩.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يوم الإثنين ٦/ ٩ سوف يتم إعلان القائمة غير النهائية للمتقدمين للترشح، ويوم الثلاثاء ٧/ ٩ يتم فتح باب التظلمات والطعون والذى ينتهى يوم الأربعاء ٨/ ٩ فى تمام الساعة الثالثة عصراً، على أن يشهد يوم الخميس ٩ /٩ إعلان القائمة النهائية عقب فحص الطعون والتظلمات والبت فيها.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن الاوراق المطلوب للترشح هي طلب ترشح لمنصب عميد الكلية وبيان حالة رسمى والسيرة الذاتية للمرشح مرفق بها ما يؤيدها، وكذلك خطة العمل الخاصة بالمرشح واقترحاته بهذا الشأن وطرق الإصلاح، مع تقديم إقرار من المتقدم بعدم توليه أى منصب حزبى وقت الترشح وطوال فترة توليه المنصب على أن تتقدم تلك الأوراق والمستندات من أصل و٦ صور للمكتب الفنى بقطاع رئيس الجامعة.