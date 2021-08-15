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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعيين 11 أستاذا بعدد من كليات جامعة أسيوط

صدى البلد

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على قرارات تعيين 11 أستاذا بكليات  الهندسة والعلوم والزراعة والتمريض. 

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حيث وافق المجلس على تعيين الدكتور حمدي أحمد زيدان أستاذاً بقسم الهندسة الكهربائية تخصص " هندسة القوى والآلات الكهربية " تخصص دقيق " نظم القوي الكهربية " بكلية الهندسة. 

 

 وفي كلية العلوم تعيين الدكتور علاء الدين حامد سيد علي استاذاً بقسم علم الحيوان و الحشرات " بيولوجيا أسماك و تلوث " بالكلية , و منح الدكتور محمد رشاد شحاتة أحمد اللقب العلمي لوظيفة أستاذا بقسم الفيزياء " علوم المواد " بالكلية .

 

أما في كلية التمريض شملت القرارات  منح الدكتورة سلوي علي مرزوق اللقب العلمي لوظيفة أستاذاً بقسم تمريض الأطفال بالكلية , و أيضا تعيين 7 أساتذة من كلية الزراعة تعيين الدكتور صلاح فتوح أبو الوفا يوسف أستاذاً بقسم المحاصيل تخصص " تربية محاصيل " , ومنح  الدكتور محمد بدري محمد اللقب العلمي لوظيفة أستاذاً بقسم المحاصيل تخصص " تربية محاصيل " , و تعيين الدكتور أحمد جلال أحمد صالح أستاذاً بقسم الاراضي و المياه تخصص " خصوبة أراضي و تغذية النبات " , و تعيين الدكتور صلاح حسانين عبد العزيز أستاذاً بقسم الأراضي و المياة  تخصص " بيدولوجيا الأراضي " , كما تضمنت القرارات أيضا تعيين كلا من الدكتورة منال عبد الحميد محمود حسن أستاذاً بقسم علوم و تكنولوجيا الأغذية تخصص " صناعات غذائية " , و تعيين الدكتور محمود أبو السعود الراوي أستاذاً بقسم الوراثة , وتعيين الدكتور كرم عبد النعيم أمين أستاذاً بقسم الوراثة بالكلية .

جامعه أسيوط مجلس تعيين كليات الهندسة العلوم طارق الجمال مجلس جامعة أسيوط

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