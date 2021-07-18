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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لأول مرة منذ أكثر من عام..

رئيس جامعة أسيوط: المستشفيات الجامعية تسجل صفر إصابة بفيروس كورونا

صدى البلد

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن خلو مستشفيات أسيوط الجامعية من أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل صفر إصابة فى سجلات المترددين على مستشفيات الجامعة وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً لعودة معدل العمل والنشاط داخل المدينة الطبية بالجامعة لما كان عليه.

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وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بذلك متمنيا دوام الصحة والسلامة لكافة أفراد الشعب المصرى وشعوب العالم، مقدما تحية شكر وتقدير لكافة أفراد الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات جامعة أسيوط وذلك لجهودهم المتواصلة والمتفانية لخدمة المرضى وأداء واجبهم المهنى والإنساني على النحو الأكمل طوال الفترة الماضية ومنذ بدء الجائحة.

 

ومن جانبه كشف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن تقليص الأقسام المخصصة لعزل مرضى كورونا وقصرها على قسم واحد فقط تحسبا لأية إصابات أخرى لا قدر الله، كما كشف الدكتور علاء عطية عن بدء عودة العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي بطاقتها السابقة بعد أجازة عيد الأضحى المبارك.

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