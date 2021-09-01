التعليم: سداد مصروفات الدراسة إلكترونياً.. اعرف قيمتها وطرق الدفع

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن سداد المصروفات الدراسية سيتم إلكترونيا، من خلال مكاتب البريد والشركات المتعاقد عليها من قبل الوزارة وتشمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، شركات " وقت - ايجى باى- سداد ضمان - أمان - مصارى- بيى.- تتضمن شركات" ممكن- طلقة - موجة - أموال- خالص موبايل" على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أن المصروفات تسدد على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مصروفات العام الدراسى المقبل للمدارس الرسمية الحكومية، موضحة أنه من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى 305 جنيهات ومن الصف الخامس الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى 205 جنيهات والصف الأول الثانوى 520 جنيها والصفين الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيهات والصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه 220 جنيها وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى 205 جنيهات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021/ 2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ويبدأ العام الدراسى يوم السبت 9/ 10/ 2021 وينتهى يوم الخميس 16/ 6/ 2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسى الأول و97 يوما للفصل الدراسى الثانى، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، وتبدأ إجازة نصف العام من السبت 5/ 2/ 2022 حتى الخميس 17/ 2/ 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت19/ 2/ 2022 وحتى الخميس 9/ 6/ 2022.