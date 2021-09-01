نجل رئيس نيجيريا يعقد قرانه على ابنة أبرز رجال الدين

في مراسم فخمة تزوج ابن الرئيس النيجيري الوحيد الباقي على قيد الحياة من ابنة أحد أبرز القادة الدينيين في البلاد.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، اقيم حفل زفاف نجل الرئيس ، يوسف ، 27 عامًا ، إلى زهراء أدو بايرو ، 19 عامًا ، ابنة أمير بيشي في أكبر حدث بنيجيريا يوم الجمعة الماضي.
فيما حضر الآلاف حفلات الزفاف مع السكان المحليين في أبوجا في ولاية كانو الشمالية ، وأفادوا أن السماء امتلأ بمئات من الطائرات الخاصة حيث `` ملأ كبار الشخصيات في غرب إفريقيا جميع الفنادق ذات الخمس نجوم في المنطقة ''.
ارتدت العروس التي التقت العريس في جامعة ساري ثوبًا تقليديًا باللونين الوردي والأبيض في حفل الاستقبال ، بينما اختارت فستانًا أبيض على الطراز الغربي للحفل.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حفل الزفاف بين العائلات الرئاسية والملكية `` غير مسبوق في نيجيريا '' ، التي قالت أيضًا إن عائلة العريس دفعت 500 ألف نايرا (900 جنيه إسترليني) مقابل مهر العروس ، وهو جزء تقليدي من عقد الزواج الإسلامي، حيث يعد مهر العروس 10 أضعاف متوسط مهر اي عروس في شمال نيجيريا.