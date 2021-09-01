عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجل رئيس نيجيريا يعقد قرانه على ابنة أبرز رجال الدين

حفل زفاف ابن رئيس
حفل زفاف ابن رئيس نيجيريا

في مراسم فخمة  تزوج  ابن الرئيس النيجيري  الوحيد الباقي على قيد الحياة من ابنة أحد أبرز القادة الدينيين في البلاد.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، اقيم حفل زفاف نجل الرئيس ، يوسف ، 27 عامًا ، إلى زهراء أدو بايرو ، 19 عامًا ، ابنة أمير بيشي  في  أكبر حدث بنيجيريا يوم الجمعة الماضي.

ابن رئيس نيجيريا



فيما  حضر الآلاف حفلات الزفاف مع السكان المحليين في أبوجا في ولاية كانو الشمالية ، وأفادوا أن السماء امتلأ بمئات من الطائرات الخاصة حيث `` ملأ كبار الشخصيات في غرب إفريقيا جميع الفنادق ذات الخمس نجوم في المنطقة ''.

ابن رئيس نيجيريا

ارتدت العروس التي التقت العريس في جامعة ساري ثوبًا تقليديًا باللونين الوردي والأبيض في حفل الاستقبال ، بينما اختارت فستانًا أبيض على الطراز الغربي للحفل.

ابن رئيس نيجيريا

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حفل الزفاف بين العائلات الرئاسية والملكية `` غير مسبوق في نيجيريا '' ، التي قالت أيضًا إن عائلة العريس دفعت 500 ألف نايرا (900 جنيه إسترليني) مقابل مهر العروس ، وهو جزء تقليدي من عقد الزواج الإسلامي، حيث يعد مهر العروس  10 أضعاف متوسط ​​مهر اي عروس في شمال نيجيريا.

ابن الرئيس النيجيري حفل زفاف متر عقد قران رجال الدين

موضوعات متعلقة

أم شجاعة تلكم أسد جبلي حاول التهام طفلها

شاهد| حريق هائل يلتهم برجا من 18 دورا بإيطاليا

طالبان تقتل مطربا شهيرا بافغانستان .. تفاصيل

نزهة تحولت لجحيم .. كلاب ضالة تنهش طالبة حتى الموت

علماء يحذرون من متحور كورونا خطير يمكنه مقاومة اللقاح

رائحة كريهة.. أم تغرق طفلتها وتطعن ابنها بالسكين في صدره

معاملة 5 نجوم.. نقل بقرة مصابة بمرض بطائرة هليكوبتر.. فيديو

المخابرات الأمريكية تفشل في معرفة مصدر فيروس كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يجري أعمال صيانة دورية داخل برج المراقبة

التعليم: إتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلبة الثانوية العامة (دور ثاني) عبر موقع الوزارة

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات

أتطلع للعب أول مباراة.. كرستيانو رونالدو يتحدث عن اليونايتد وعلاقته بالسير

مو.. ظهور متحور جديد لـ كورونا يقاوم اللقاحات | تفاصيل

إنتاج القهوة في خطر.. أكبر مصدرين البن يصدمون العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وأنجولا بتصفيات كأس العالم

رسميا .. سموحة يضم بيكهام من النادي الأهلي

طارق شوقي : طلاب 4 ابتدائي في العام الدراسي الجديد سيستفيدون من تطوير التعليم

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفى محمد قبل مواجهة أنجولا

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

بدءا من اليوم.. البترول تحذر المواطنين بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر|تفاصيل

إصابة طفلة صدمتها سياره أثناء عبورها الطريق بإحدى قرى السنبلاوين

3 ضحايا يدفعون ثمن عودة حمدي النقاز إلى الزمالك.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

حقيقة أم خرافات.. حجر غامض يعالج حالات العقم والأمراض المزمنة

الحرب تحتدم في إثيوبيا.. آبي أحمد يمزق تيجراي ونزوح ملايين السكان

الأسعار وكيف تحمي نفسك من البلطجة.. معلومات عن قانون السايس.. فيديوجراف

فيديو جراف.. تحارب الإنيميا.. وزارة الصحة تعدد مزايا التغذية المدرسية الجديدة

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ