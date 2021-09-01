3 سبتمبر .. كايروكي يحيي حفلا غنائيا في مدينة العلمين

يستعد فريق كايروكى لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 3 سبتمبر بفندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

نشر فريق كايروكي، عددا من الصور الخاصة بحفله الأخير في مركز مؤتمرات المنارة الدولية الذي شهد حضور كبير جداً وكان بمثابة عودة قوية للفريق.

يذكر أن حالة من الجدل الواسع أثارها منظمو حفل فريق كايروكى بسبب الشروط التى وضعت من أجل الحضور بالحفل وهو ما جعلها مادة خصبة لرواد السوشيال ميديا ، ولم يكن هنا الأمر الأول من نوعه حيث شهد حفل الفنانة روبي أيضا حالة من الجدل الواسع بعد إعلان منظمو الحفل عن الشروط الخاصة بدخول الحفل مما تسبب في هجوم شرس على روبي وذلك بسبب منع المحجبات من الدخول وهو الامر الذى ردت عليه روبي عبر حسابها.