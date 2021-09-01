منتخب مصر يحصد أول 3 نقاط في التصفيات المؤهلة لـ المونديال على حساب أنجولا

حقق منتخب مصر فوزا مهما على حساب أنجولا في أولى الخطوات نحو التأهل لـ كأس العالم في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

تفاصيل المباراة..

وهدد منتخب أنجولا مرمى منتخب مصر عن طريق تمريرات متقنة تصل الى مهاجم أنجولا الذي سددها ببراعة ولكن مرت بسلام.

وحصل أحمد فتوح لاعب منتخب مصر على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وتصدى محمد مجدي أفشة لتسديد الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ليضع منتخب مصر في المقدمة بهدف أول.

بعدها مرر زيزو كرة طويلة رائعة لحسين الشحات الذي أخطأ في تسلمها أو تسديدها.

واستحوذ منتخبنا الوطني على الكرة بشكل جيد هجومياََ ودفاعياََ ومنع انجولا من الوصول الى مرمى الشناوي في أي كرة خطيرة.

وأهدر زيزو فرصة هدف مؤكد في الدقيقة ١٤ من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من أفشة الذي منحه الكرة أمام مرمى انجولا ولكن أخطأها زيزو.

وتلقى الونش البطاقة الصفراء الاولى في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

ولم يستطيع منتخب مصر زيادة غلة الأهداف بعد تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

حاول منتخب مصر العودة بشكل جيد الى المباراة في بداية شوط المباراة الثاني، واستحوذ على الكرة بشكل جيد ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الخصم.

سدد حسين الشحات كرة بشكل غريب في الدقيقة 56 من عمر المباراة، بعد توغل بين دفاعات منتخب انجولا ولكن اتجهت أعلى المرمى ولم تشكل خطورة على المرمى.

وشكل منتخب مصر هجمة مميزة في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ولكن تمكن دفاع أنجولا من السيطرة على الكرة والحفاظ على مرماه.

تعرض رمضان صبحي لإصابة في أحد أصابع اليد بعد أول كرة له في المباراة في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي لمنتخب مصر، لعلاج رمضان صبحي تأكدت إصابته القوية وخرج صبحي من أرضية الملعب لتلقي العلاج.

وقام الجهاز الطبي بعلاج اللاعب بعد عمل جبيرة بسيطة للأصابع الأصغر بسبب تعرضه لالتواء.

وبهذا الفوز يحصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط في مشواره بتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من "محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"-باهر المحمدي -أحمد ابوالفتوح- طارق حامد- عمرو السولية- محمد مجدي "افشه" - احمد سيد زيزو - حسين الشحات “- محمد شريف”.