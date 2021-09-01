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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير الكويت يتلقى مكالمة هامة من رئيس أمريكا

أمير الكويت
أمير الكويت

أجرى  الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا  بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح حيث  بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.


كما وجه أمير دولة الكويت دعوة رسمية للرئيس الأمريكي لزيارة الكويت، معربا  عن تعازيه في الضحايا من الجنود الأمريكيين في التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط مطار كابل وفي ضحايا إعصار أيدا الذي ضرب ولاية لويزيانا.

كما هنأ أمير الكويت، بايدن بنجاح أكبر عملية إجلاء بالرغم من الصعوبات التي أحاطت بها، مثمنا "هذا التواصل والمجسد لأواصر العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين".

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قرار مهم بشأن العمالة في الكويت

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الحكومة الموريتانية تعرب عن امتنانها لأمير الكويت لتسوية مديونية

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي على موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لأمن واستقرار الكويت، وعبر عن شكره لدورها في تسهيل العبور الآمن لإنجاح خطة الإجلاء الأمريكية من أفغانستان، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتطلع المشترك على تعزيزها والارتقاء بها.

الكويت أمير الكويت أمريكا الرئيس الأمريكي الشيخ نواف الأحمد

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