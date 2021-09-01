الحكومة الموريتانية تعرب عن امتنانها لأمير الكويت لتسوية مديونية

أعربت الحكومة الموريتانية عن امتنانها للأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على دوره في تسوية المديونية الكويتية على موريتانيا، الذي قضى بإعادة هيكلة هذه الديون (بقيمة 82 مليون دولار) وإلغاء 95% من فوائدها واستثمار باقي الفوائد في مشاريع تنموية وتسديد أصل الدين بطريقة ميسرة على 20 سنة من ضمنها سنتين فترة سماح بسعر فائدة بنسبة 0.5% سنوية.



ذكر بيان في ختام اجتماع مجلس وزراء موريتانيا برئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الأربعاء، أن المجلس أشاد بمسار التسوية من طرف أمير دولة الكويت، موجهًا إلى حكومة وشعب دولة الكويت الشقيق أخلص الامتنان والعرفان، ومعبرًا عن ارتياحه للتوصل إلى تسوية نهائية لمشكل المديونية الكويتية على موريتانيا ما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر في مختلف المجالات.