كل ما تود معرفته عن نظام الساعات المعتمدة الجديد بالجامعات.. فيديو

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئوون الجامعات، إن سياسة واستراتيجية تطبيق نظام الساعات المعتمدة الجديد بالجامعات بالعام الدراسي الجديد يتضمن 3 محاور، حيث إن أهمها هي البرامج الجديدة، والمؤسسات التعليمية، والجامعات الحكومية الجديدة، والجامعات التكنولوجية، والجامعات الأجنبية الجديدة، وكليات وتخصصات جديدة.

وأضاف محمد أيمن عاشور في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هذا التطور يجب أن يتزامن معه تطور في المنظومة التعليمية، موضحاً أن العالم كله يعمل على تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالجامعات.

وعقب نائب وزير التعليم العالي لشئوون الجامعات قائلاً: "نطمح أن يكون هناك تعاون دولي مع الجامعات الأجنبية للوصول إلى أحدث البرامج التعليمية التي نعمل على تطبيقها في الوقت الحالي ".

وأشار محمد أيمن عاشور إلى أن البرامج التي يتم استخدامها في نظام الساعات المعتمدة هي برامح تتماشى مع احتياجات سوق العمل، معقباً: "عشان كده عجلنا في تطبيق قرار نظام الساعات المعتمدة بالجامعات بالعام الدراسي الجديد".