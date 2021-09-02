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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. تحذير من نقص خطير في الكهرباء بعد خفض إيران إمدادات الغاز

صدى البلد

قالت وزارة الكهرباء العراقية أمس الأربعاء، إن إمدادات الغاز الإيرانية إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية، انخفضت من 49 مليون متر مكعب يوميا إلى ثمانية ملايين، مما يهدد بـ"نقص خطير" في الكهرباء.

وذكرت الوزارة في بيان أنها على اتصال مع وزارة الطاقة الإيرانية وسفارة إيران في بغداد لمعرفة أسباب هذا الخفض.

وفي وقت لاحق، ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية أن مسؤولا بارزا بشركة الغاز الوطنية الإيرانية، قال إن خفض الصادرات يستند إلى اتفاق مع بغداد مدته ستة أشهر وجاء بعد إخطار مسبق، وفقًا لشبكة "إرم نيوز".

وقال المسؤول: "إن إيران أعلنت عن هذا الخفض في الصادرات إلى العراق قبل أسبوعين.. هو ليس له علاقة بمتأخراتهم لإيران، رغم أن الحاجة إلى تسوية الديون ما زالت في جدول الأولويات، ووفقا للاتفاق فإن هذا المقدار لخفض الصادرات سيستمر لما يصل إلى ستة أشهر".

وقالت وزارة الكهرباء العراقية في بيان، إن خفض إمدادات الغاز الإيرانية أدى أن تفقد شبكة الكهرباء الوطنية في العراق حوالي 5500 ميجاوات.

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ومددت الولايات المتحدة مرارا لمدة 90 أو 120 يوما إعفاءات من العقوبات للسماح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على النفط الإيراني ومنعت الدول من شراء منتجات الطاقة من إيران.

وتصر الولايات المتحدة على أن يعمل العراق، ثاني أكبر منتج للخام في أوبك، صوب تحقيق الاكتفاء الذاتي كشرط لاستثناء واردات الطاقة الإيرانية إلا أن بغداد تواجه صعوبة في ذلك لأسباب من بينها أسعار النفط المنخفضة.

 

 

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