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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تستحوذ على 84% من واردات الفراولة المجمدة لروسيا خلال 2020

صدى البلد

كشف الوزير المفوض ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري بموسكو، عن استحواذ مصر على 84% من واردات روسيا من الفراولة المجمدة خلال 2020.

 

وأوضح أن اجمالي الواردات الروسية من الفراولة  المجمدة بلغت 23.4 مليون دولار خلال العام الماضي منها 19.7 مليون دولار من مصر والتي شهدت نموا بنسبة 7% مقارنة بعام 2019 والتي سجلت فيه 18.4 مليون دولار.

وقال إن هناك  فرصا كبيرة لزيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الروسية،  فضلا عن وجود تطورا في صادرات بعض القطاعات خلال العام الماضي،  رغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاستهلاك.

وأوضح مصطفى أن أهم البنود التي هناك فرصا لزيادة الصادرات المصرية منها للسوق الروسية تتمثل في “الخضار المجمد،  الفاكهة المجمدة،  الأسماك، المخللات،  الاجبان،  العصارات والخلاصات النباتية، مركزات العصائر، صلصة الطماطم” مؤكدا  أنه بالرغم من وجود فرص كبيرة للشركات في تصدير “صلصة الطماطم” إلا أنه لا يوجد تواجد مصري ملموس ويدرس المكتب حاليا  أسباب ذلك لإزالة العوائق.

ولفت أن هناك  زيادة في قيمة صادرات الفاكهة المجمدة من مصر لروسيا بنسبة 8.5% لتبلغ 20.3 مليون دولار خلال 2020 في مقابل 18.7 مليون دولار خلال 2019، والتي كانت مرتفعة عن 2018 والتي سجلت 18.4 مليون دولار في مقابل 11.2 مليون دولار في 2017.

وأضاف مصطفى أن حجم الواردات الروسية من الفاكهة المجمدة سجل نحو 105.2 مليون دولار خلال، 2020 بينما بلغ حجم صادراتها في ذات العام نحو 42.43 مليون دولار،  حيث تعد بيلاروسيا اكبر الدول المصدرة للفاكهة المجمدة لها بقيمة 30.7 مليون دولار بنسبة 29%،  تليها الصين بنسبة 24% وبقيمة 25 مليون دولار،  ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 20.3 مليون دولار وبنسبة 19%،  ثم صربيا بقيمة 19.9 مليون دولار وبنسبة 19%.

الصادرات المصرية الطماطم بيلاروسيا الصادرات العصائر خضار السوق الروسي صادرات الصناعات الغذائية

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