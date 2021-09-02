عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مراحل تمهيدية لاتفاق تعاون بين القابضة للمياه وجهاز شئون البيئة

صدى البلد

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه جار تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لموقع محطات برك الأكسدة في شرم الشيخ والبحيرات الجديدة في مدينة الطور، في إطار المراحل التمهيدية لتوقيع اتفاق تعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شؤون البيئة.

وأشار إلى أن محطات معالجة الصرف الصحي بنظام بحيرات الأكسدة الهوائية واللاهوائية وما يحيطها من أشجار غير مثمرة يتم ريها بمياه الصرف الصحي المعالج طبقا لمعايير اللائحة التنفيذية للقانون والكود المصري لتعتبر مناطق راحة للطيور خلال رحلتها في مسار الهجرة.

وأضاف أن هذا الاتفاق هو وثيقة عمل لترتيب الأدوار والمسؤوليات بين أطرافه لتكون بحيرات الأكسدة مؤهلة لكونها مناطق راحة وآمنة للطيور المهاجرة وتجهيزها لإضافة بُعد جديد وهو سياحة مشاهدة الطيور لا سيما وأن هذه المناطق هي مناطق سياحية  في المقام الأول.

يأتي ذلك في إطار عمل مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة والممول من "صندوق البيئة العالمي GEF" تحت إشراف "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  UNDP" و"بيرد لايف إنترناشونال" بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة في مصر، حيث يهدف المشروع إلى دمج مسؤولية حماية هذه الطيور الزائرة في القطاعات الرئيسية المختلفة من خلال الشراكات والتحالفات الاستراتيجية مع جهات حكومية ومنظمات غير الحكومية وقطاعات اقتصادية ومرافق خدمية من أجل حماية مسار الهجرة وتنظيم مشروعات التنمية.
 

مياة الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة للمياه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مياه الصرف الصحى

ترشيحاتنا

بارالمبياد طوكيو.. أحمد الدكروري يخسر ثاني مبارياته أمام لاعب اليابان بمنافسات الريشة الطائرة

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

وفاة الفنان عمر قندوز متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

العلماء يكتشفون مكونًا جديدًا للعدوى مسؤول عن وفيات كورونا

صداع في إسرائيل.. ماذا فعلت زيارة وزير الجيش الإسرائيلي لـ رام الله؟

بدون خسارة .. حسام البدرى يحقق رقما قياسيا مع منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

وفاة الفنان عمر قندوز متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

صلاة الاستخارة ودعاؤها وكيفيتها . واحذر من أدائها في 5 أوقات

10 علامات تدل على أنك مسحور .. وأقوى رقية شرعية للعلاج

أهمها غاز المتوسط| ٤ قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

مزاد سيارات جديد لجمرك مطار القاهرة والسويس وأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها غاز المتوسط| ٤ قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ