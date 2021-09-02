بدون خسارة .. حسام البدرى يحقق رقما قياسيا مع منتخب مصر

حقق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني رقما قياسيا مع منتخب مصب منذ توليه المهمة.

وتغلب منتخب الفراعنة الكبار على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب استاد الدفاع الجوي في افتتاحية تصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

صدى البلد يرصد الأرقام القياسية التي حققها حسام البدرى مع منتخب مصر الوطنى:

بدون خسارة

خاض منتخب مصر الوطني تخت قيادة حسام البدرى 8 مباريات

5 انتصارات

3 تعادلات

أهداف له: 12

أهداف عليه :3

كان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد قرر سفر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى الجابون بطائرة خاصة .

ويلتقي منتخب مصر لكرة القدم امام نظيره الجابون يوم الأحد 5 سبتمبر الجاري فى إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وجاء قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بسفر البعثة على متن طائرة خاصة خوفا من الإرهاق ، وكذلك كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وفازت مصر بهدف نظيف على أنجولا في بداية مشوارها في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام القادم، في لقاء احتضنه استاد الدفاع الجوي.

ورغم فوز مصر وحصد النقاط الثلاث كاملة، إلا أن المباراة أثارت قلق الجمهور المصري بسبب أداء المنتخب غير الجيد، وتهديد أنجولا المستمر.

مصر ستلعب الجولة الثانية يوم 5 سبتمبر المقبل ضد الجابون خارج الديار بحثاً عن النقطة السادسة قبل انتهاء فترة التوقف الحالية، أملاً في الاحتفاظ بالصدارة دون منازع.