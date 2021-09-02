منها الخضروات المجمدة والأجبان.. مكتب التمثيل التجارى يدعو الشركات المصرية لتصدير الصناعات الغذائية للسوق الروسية

روسيا تستورد أجباناً بـ 1.2 مليار دولار خلال 2020

44 % نموًا بصادرات الخضر المجمدة من مصر لروسيا

مصر تستحوذ على 84% من واردات الفراولة المجمدة لروسيا خلال 2020



كشف الوزير المفوض ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري بموسكو، عن استحواذ مصر على 84% من واردات روسيا من الفراولة المجمدة خلال 2020،موضحا أن اجمالي الواردات الروسية من الفراولة المجمدة بلغت 23.4 مليون دولار خلال العام الماضي منها 19.7 مليون دولار من مصر والتي شهدت نموا بنسبة 7% مقارنة بعام 2019 والتي سجلت فيه 18.4 مليون دولار.

وقال إن هناك فرصا كبيرة لزيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الروسية، فضلا عن وجود تطورا في صادرات بعض القطاعات خلال العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاستهلاك.

وأوضح مصطفى أن أهم البنود التي هناك فرصا لزيادة الصادرات المصرية منها للسوق الروسية تتمثل في “الخضار المجمد، الفاكهة المجمدة، الأسماك، المخللات، الاجبان، العصارات والخلاصات النباتية، مركزات العصائر، صلصة الطماطم” مؤكدا أنه بالرغم من وجود فرص كبيرة للشركات في تصدير “صلصة الطماطم” إلا أنه لا يوجد تواجد مصري ملموس ويدرس المكتب حاليا أسباب ذلك لإزالة العوائق.

ولفت إلى أن هناك زيادة في قيمة صادرات الفاكهة المجمدة من مصر لروسيا بنسبة 8.5% لتبلغ 20.3 مليون دولار خلال 2020 في مقابل 18.7 مليون دولار خلال 2019، والتي كانت مرتفعة عن 2018 والتي سجلت 18.4 مليون دولار في مقابل 11.2 مليون دولار في 2017.

وأضاف مصطفى أن حجم الواردات الروسية من الفاكهة المجمدة سجل نحو 105.2 مليون دولار خلال، 2020 بينما بلغ حجم صادراتها في ذات العام نحو 42.43 مليون دولار، حيث تعد بيلاروسيا اكبر الدول المصدرة للفاكهة المجمدة لها بقيمة 30.7 مليون دولار بنسبة 29%، تليها الصين بنسبة 24% وبقيمة 25 مليون دولار، ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 20.3 مليون دولار وبنسبة 19%، ثم صربيا بقيمة 19.9 مليون دولار وبنسبة 19%.



وأشار إلى زيادة صادرات مصر من الخضر المجمدة لروسيا بنسبة 44% خلال 2020 حيث سجلت 8.5 مليون دولار في مقابل 5.9 مليون دولار خلال 2019، وما زالت هناك فرصا للنمو خاصة وأن حجم الواردات الروسية من الخضر المجمدة بلغ نحو 84 مليون دولار خلال 2020، بينما بلغ حجم صادراتها منها نحو 9 ملايين دولار، وتستحوذ كل من بيلا روسيا والصين على 26% بقيمة 21.9 مليون دولار لكل دولة على حدا، وصربيا بقيمة 10.9 ملايين دولار بنسبة 13%.



كما لفت مصطفى إلى زيادة صادرات مصر من المخللات بنسبة 7% خلال 2020 لتبلغ 977 ألف دولار في مقابل 568 ألف دولار خلال 2019، بينما بلغت واردات روسيا من المخلل نحو 84.3 مليون دولار في مقابل 90.8 مليون دولار، حيث يعد السوق الإيطالي المورد الرئيسي لها.

وشدد على أن هناك مجالا لزيادة الصادرات والمنافسة خاصة في الاصناف غير التقليدية في السوق المصري، فهي أحد البنود الأساسية في صادرات الصناعات الغذائية وشهدت نموا في الاربع سنوات الماضي حيث كانت تسجل 155 ألف دولار في 2017، واقتربنا من مليون دولار العام الماضي.

ووجه بضرورة زيارة الشركات المصرية لـ (فود سيتي موسكو) والموقع الإلكتروني الخاص به والذي يعطي مؤشرات عن السوق والطلب والاصناف التي يتم الاقبال عليها وكذلك متوسط الأسعار لبعض السلع، منوها بأن روسيا من الدول ذات الاستهلاك المرتفع للمخللات ولديها طلب غير عادي عن كل الأصناف التي يمكن انتاجها كمخلل، مثل الثوم والبصل الكبير، حيث يتم استخدامه في بعض الاكلات توضع كاملة ، ويتم استيراده في صوره بالك لإعادة التوزيع المخللات البنود التي داخلة في البنود الرئيسية معدل التطور، عالي حيث كانت تسجل 155 ألف في 2017.



وذكر مصطفى أن هناك تطورا كبيرا في استهلاك واستيراد وانتاج الاجبان في روسيا، فعلى الرغم من ارتفاع انتاجها خلال الـ 5 سنوات الماضية إلا انه لا يكفي حجم الاستهلاك بما أدى لاستيراد اجبان بقيمة 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وتستحوذ بيلا روسيا على ما يزيد على 80% منها نظرا لتطور صناعتها واتجاهها لإنتاج انواع من الاجبان الطازجة ذات فترة الصلاحية المنخفضة والتي تشبه الاجبان الايطالية، مؤكدا أن ذلك لم يؤثر على صادرات الأجبان المصرية وذلك لاعتمادنا على تصدير الاجبان ذات الأصول النباتية.

وبلغت الصادرات المصرية من الاجبان للبند الجمركي 0406908900 نحو 112 ألف دولار خلال 2020، بينما يصل إجمالي واردات روسيا من هذا البند نحو 27.1 مليون دولار، حيث تعد بيلا روسيا اكبر الاسواق بقيمة 13.5 مليون دولار، ومولودوفا بقيمة 7.1 ملبون دولار، وسويسرا بقيمة 5 ملايين دولار.

وسجلت الصادرات المصرية من الاجبان للبند الجمركي 04061050009 نحو 102 ألف دولار خلال 2020، بينما يصل إجمالي واردات روسيا من هذا البند نحو 111.5 مليون دولار، حيث تعد بيلا روسيا اكبر الاسواق بقيمة 80.7 مليون دولار، وصربيا 29.7 مليون دولار.

وتابع أنه سيتم مراجعة الارقام الخاصة بصادرات الاجبان المصرية للسوق الروسية خاصة مع تأكيدات الشركات المصرية بأن هناك أحجاماً كثيرة غير متواجدة.