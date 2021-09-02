«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

على مدى الأيام القليلة الماضية ، اجتاحت قوات طالبان أفغانستان ، واستولت أخيرًا على العاصمة كابول. استسلمت الحكومة الأفغانية ، التي أنشأتها الولايات المتحدة ومولتها ودربتها ، في مواجهة هجوم طالبان. مع مغادرة القوات الأمريكية وقوات الناتو البلاد ، أوضح قادتهم بشكل متزايد أنهم لا يريدون أي علاقة أخرى بالصراع . مع استعداد طالبان لتحدي حدود الديمقراطية الأفغانية ، من المرجح أن يكون الأفغان أنفسهم إلى جانب الدول المجاورة التي لها مصالح أمنية وطنية في المنطقة هي آخر طلائع حقوق الإنسان. البعض ، مثل باكستان ، على استعداد لاحتضان طالبان بأذرع مفتوحة ، بينما يخشى آخرون ، مثل طاجيكستان ، بشدة من نفوذهم المتزايد. مع ظهور مشاهد لمدنيين يحاولون يائسة مغادرة أفغانستان ، من المرجح أن يلجأ الكثيرون إلى طاجيكستان المجاورة. وتشير التقارير بالفعل إلى أن ما يقرب من 1600 جندي أفغاني قد فروا إلى طاجيكستان مع انهيار الجيش الافغانى. وذكرت عدة وسائل إعلام أن الرئيس الأفغاني الأسبق أشرف غني كان من بينهم . ومع ذلك نفت وزارة الخارجية في طاجيكستان هذا الادعاء وزعمت تقارير لاحقة أنه كان في أوزبكستان. ومع تطور الوضع ، لن تضطر طاجيكستان فقط إلى التعامل مع هجوم اللاجئين ، ولكن أيضًا مع المخاوف الأمنية التي تتراوح من تصدير الإرهاب إلى زيادة تهريب المخدرات عبر الحدود.

تقع طاجيكستان على الحدود الشمالية الشرقية لأفغانستان ، بالقرب من مقاطعات بدخشان وتخار وقندوز وبلخ الأفغانية. تعد الحدود التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر موطنًا للتقاطع بين جبال هندو كوش وجبال كاراكورام ، وتتميز بتضاريسها الصخرية الوعرة. لفترة طويلة ، كانت طاجيكستان تعتبر تحت تأثير الفرس ، والعديد من الطاجيك المقيمين في أفغانستان يحتفظون بقيم ثقافية مماثلة. اليوم ، طاجيكستان ، وهي دولة صغيرة غير ساحلية في آسيا الوسطى ، يسكنها مسلمون في الغالب وتعتبر إلى حد كبير غير ديمقراطية ومتقلبة وغير مستقرة اقتصاديًا. حتى عام 1991 ، كانت طاجيكستان جزءًا من الاتحاد السوفيتي. عندما غزت موسكو أفغانستان في عام 1979 ، دعمت طاجيكستان ، إلى جانب الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الأخرى في آسيا الوسطى ، هذا الاستيلاء. جعل دعم طاجيكستان للسوفييت منهم هدفًا للمجاهدين الأفغان الذين شنوا هجمات ضد البلاد في عام 1987. نظرًا للعلاقات الثقافية والقرابة الوثيقة بين أفغانستان وطاجيكستان ، انضم العديد من الطاجيك سراً إلى الجهاد الأفغاني ، وقاتلوا إلى جانب المجاهدين. بعد الانسحاب السوفيتي من أفغانستان في عام 1989 ، عاد العديد من هؤلاء الجنود الطاجيك ليشكلوا حزب النهضة الإسلامي (IRP) الذي عارض الزعيم الحاكم في طاجيكستان ، إمام علي رحمانوف. اندلعت حرب أهلية وحشية بين IRP والحكومة استمرت من 1992 إلى 1997. في نفس وقت سقوط المجاهدين في أفغانستان. سمح الرئيس الأفغاني الجديد ، برهان الدين رباني ، وهو أفغاني-طاجيكي ، لـ IRP بالعمل من أفغانستان ، كما زود المجموعة بالأسلحة والذخيرة والتدريب. بعد الإطاحة برباني في نهاية المطاف من قبل طالبان في عام 1996 ، قام بتشكيل تحالف الشمال ، وهو تحالف متنوع مقره في شمال أفغانستان يعارض حكم طالبان. احتاج رباني إلى دعم مادي من طاجيكستان وتحقيقاً لهذه الغاية ، أقنع IRP ورحمونوف بالموافقة على وقف إطلاق النار الذي من شأنه إنهاء الحرب الأهلية. أعلن رحمانوف ، من دوشانبي عاصمة طاجيكستان ، رسميًا دعمه لتحالف الشمال ودعم لاحقًا الغزو الأمريكي لأفغانستان. ومع ذلك ، لا تزال بعض الفصائل داخل طاجيكستان تدعم حركة طالبان ولا تزال تشكل تحديًا أمنيًا لدوشانبي. منذ سقوط طالبان في عام 2001 ، تحسنت العلاقات بين أفغانستان وطاجيكستان بشكل كبير حتى الان.

يخشى رحمانوف رئيس جمهوريه طاجيكستان من ثلاث تداعيات رئيسية لحكم طالبان في أفغانستان. أولاً ، سيتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار مشاعر الأفغان والطاجيك ، الذين تم الترحيب ببعضهم في صفوف طالبان لكن الغالبية منهم رفضت الجماعة بشدة. ثانيًا ، سيكون دوشانبي مدراكا لتصاعد التطرف الناجم عن هيمنة طالبان ، وتأثير ذلك على الفصائل المتطرفة داخل طاجيكستان التي تهدف إلى إنشاء إمارة خاصة بها. ثالثًا ، سيتعين على طاجيكستان إيجاد طرق لمراقبة حدودها المليئة بالثغرات مع أفغانستان من أجل منع المخدرات غير المشروعة واللاجئين من التدفق إلى البلاد. يشكل الأفغان الطاجيك ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد ، في المرتبة الثانية بعد البشتون. يسيطرون على وادي بنجشير شمال أفغانستان ، موطن قائد المجاهدين الأسطوري وقائد المقاومة أحمد شاه مسعود. تعيش تجمعات صغيرة من الطاجيك في مقاطعة هرات على الحدود الغربية مع إيران. يشكل الطاجيك أيضًا نسبة كبيرة من سكان كابول ، حيث حققوا أهمية سياسية ونجاحًا اقتصاديًا. يقال إن الطاجيك يحافظون على روابط قوية مع عائلاتهم وأقاربهم العرقيين ، مما يجعل مصير ومعاملة الطاجيك الأفغان في غاية الأهمية لجيرانهم في الشمال. بالنظر إلى أنهم ، كمجموعة ، يعارضون طالبان إلى حد كبير ، سيتعين على رحمونوف الحفاظ على خط رفيع بين الحفاظ على السلام وتأكيد اعتراضه على الجماعة. ومما يزيد المشكلة تعقيدًا أن دول آسيا الوسطى ستكون أيضًا متخوفة من انتشار أيديولوجية طالبان . طاجيكستان دولة علمانية ، ومن المرجح أن تخشى التعزيز المعنوي الذي يمكن أن توفره طالبان للإسلاميين المتطرفين داخل آسيا الوسطى. أكد وزير داخلية طاجيكستان رامزون رحيمزود مؤخرًا أن هناك ما بين 10،000 و 15،000 مسلح عبر الحدود الأفغانية الطاجيكية ، وكثير منهم لديهم اتصالات عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك ، تمر كميات كبيرة من الأفيون غير المشروع من أفغانستان إلى أوروبا عبر طاجيكستان. البلاد لديها بالفعل معدل مرتفع إلى حد كبير من تعاطي المخدرات وسوف تنظر إلى طالبان ، التي تستمد معظم تمويلها من الأفيون ، على أنها تفاقم هذه المشكلة.

في مواجهة هذه المخاوف الحدودية ، دعت طاجيكستان شركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) إلى المساعدة. تطلب منظمة معاهدة الأمن الجماعي ، وهي تكتل أمني تقوده روسيا ، من الدول الأعضاء فيها ، والتي تضم أيضًا العديد من دول آسيا الوسطى الأخرى ، المساعدة في توطيد الحدود الطاجيكية الأفغانية وفقًا لقرار عام 2013 الذي اتفقت عليه المجموعة. ووافقت روسيا من جانبها على تقديم 1.1 مليون دولار لبناء موقع أمامي جديد على الحدود الطاجيكية الأفغانية وقالت إنها مستعدة لتفعيل ما يقرب من 6000 جندي متمركزين في طاجيكستان إذا لزم الأمر. شاركت دوشانبي مؤخرًا في مناورات عسكرية مشتركة مع دول أخرى في آسيا الوسطى في محاولة للتحقق من الاستعداد القتالي لقواتها المسلحة ، ونقلت 20 ألف جندي لتعزيز قوات البلاد على حدودها مع أفغانستان. أخيرًا ، تتوقع طاجيكستان أن تتلقى تدفقًا من اللاجئين من أفغانستان. خلال الحروب الأهلية في كلا البلدين ، عبرت أعداد كبيرة من الناس الحدود بين البلدين. وبالمثل ، مع أحدث تقدم لطالبان ، ظهرت تقارير عن آلاف الأشخاص الذين يحاولون بقلق مغادرة البلاد. على عكس أوزبكستان التي أسرت وأعادت جميع المواطنين الأفغان الذين حاولوا الدخول ، سمحت دوشانبي لهم بالبقاء. قالت طاجيكستان إنها مستعدة لقبول ما يصل إلى 100 ألف لاجئ من أفغانستان وبدأت بالفعل في اتخاذ الترتيبات اللازمة لوصولهم. ومع ذلك ، إذا كان حكم طالبان يشبه ما كان عليه في أواخر التسعينيات من القرن الماضى ، فينبغي على رحمانوف أن يتوقع زيادة هذا العدد بشكل كبير.

هذا وقد أفادت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي بأن دفعة من أنظمة الصواريخ الجديدة المضادة للدبابات "كورنيت" دخلت الخدمة في القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان. وقال بيان بهذا الشأن إن "القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 المتمركزة في طاجيكستان زودت بدفعة من أنظمة الصواريخ الحديثة المضادة للدبابات (كورنيت)، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ كانت قد دخلت الخدمة في وحدات المدفعية بالجيش الروسي. يشار إلى أن صواريخ "كورنيت" مصممة لتدمير العربات المدرعة المعادية والأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات المروحية والمسيرة. ويتم توجيه الصاروخ إلى الهدف بواسطة شعاع ليزر. ويبلغ أقصى مدى لإطلاق النار 5.5 كيلومتر، والحد الأدنى 100 متر. وتعد القاعدة العسكرية الروسية 201 المتمركزة في طاجيكستان، أكبر منشأة عسكرية روسية خارج حدودها. تقع في مدينتي دوشانبه وبختار. وهي تضم وحدات مشاة آلية ودبابات ومدفعية، ووحدات استطلاع ودفاع جوي، وهي مجهزة بعربات قتالية ونقل ووسائل سحب ميكانيكية.

فضلا عن حركة طالبان استولت على نقطة تفتيش أمنية ذات أهمية استراتيجية بالقرب من الحدود الأفغانية مع طاجيكستان 3 يوليو 2021 ، كلفت متشددًا طاجيكيًا برفع علم طالبان على الموقع. وقال شاهد عيان على رفع العلم ومصادر أخرى لـ RFE / RL إن المسلح يذهب بالاسم المستعار مهدي أرسلون ولديه مجموعة من المقاتلين من طاجيكستان تحت إمرته. وقالت المصادر ، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لدواعي أمنية شخصية ، إن طالبان عينت أرسالون ومجموعته مسئولين عن الأمن في خمس مناطق سيطرت عليها طالبان بالقرب من الحدود الطاجيكية في الأشهر الأخيرة. في أفغانستان ، يُعرف أرسالون وغيره من المقاتلين الطاجيك باسم "طاجيك طالبان". لكنهم في الواقع أعضاء في جماعة أنصار الله المحظورة في طاجيكستان باعتبارها جماعة إرهابية. تأسست جماعة أنصار الله - المعروفة أيضًا باسم أنصار الله أو أنسورولو - على يد قائد معارض طاجيكي سابق مارق قبل عقد من الزمن بهدف نهائي هو الإطاحة بالحكومة في دوشانبي. وفقًا لمصادر عديدة في طاجيكستان ، فإن الاسم الحقيقي لمهدي أرسلون هو محمد شريفوف. ولد شريفوف ، 25 عامًا ، في قرية شربجيون في شرق وادي رشت في طاجيكستان.صرح ضابط في حرس الحدود الطاجيكي لإذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية بأنهما تلقيا معلومات منذ حوالي عامين عن وجود مجموعة من المقاتلين الطاجيك بقيادة شريفوف يقاتلون إلى جانب طالبان على الجانب الآخر من الحدود. عددهم غير معروف. وأكد الضابط المزاعم بأن أرسالون هو الآن "المسؤول" عن الأمن في المقاطعات الأفغانية الخمس المتاخمة لطاجيكستان التي تسيطر عليها طالبان حاليًا. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.وقال أيضا إن أرسالون "أدخل" حوالي 200 مقاتل طاجيكي إلى طالبان. ويعتقد أنهم شاركوا في هجمات طالبان في مقاطعة بدخشان شمال أفغانستان في الأشهر الأخيرة حيث سيطرت الجماعة المسلحة على مساحات شاسعة من الأراضي. لفت المقاتلون الطاجيك في بدخشان انتباه السلطات الأفغانية في نوفمبر 2020 عندما ظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مسلحين يقتلون بوحشية رجال يرتدون زي الجيش الأفغاني. تحدث بعض المسلحين بلهجة طاجيكية مميزة. يُزعم أن مقطع الفيديو يُظهر سقوط منطقة مايماي في أيدي طالبان. حددت السلطات في طاجيكستان ما لا يقل عن 10 من المتمردين كمواطنين طاجيكيين. وأكد مسؤولو وزارة الداخلية الطاجيكية أن شريفوف كان من بين المجموعة. أكد قائد منطقة دارواز في أفغانستان ، قادر صفا ، لراديو أوروبا الحرة / جيش التحرير الوطني أن أعضاء أنصار الله ينشطون في القتال في أفغانستان دعماً لطالبان.