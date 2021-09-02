حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

حريق هائل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق هائل نشب في سيارة نقل داخل محطة بنزين بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، دون خسائر بالأرواح.

تفاصيل حريق داخل محطة بنزين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل في سيارة نقل أثناء تفريغ الوقود بمحطة بنزين بمركز إيتاي البارود.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين حدوث ماس كهربائي داخل السيارة مما نتج عنها اشتعال النيران بداخلها أثناء تفريغ الوقود وتم السيطرة على الحريق وإخماد دون وقوع خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.