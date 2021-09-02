العثور على طفل حديث الولادة مجهول الهوية ملقاة بجوار الكوبري الدولي بدمنهور

العثور على طفل

عثر الأهالي على طفل حديث الولادة ملقى على الطريق بجوار مزلقان دهشور أسفل الكوبري الدولي اتجاه قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

العثور على طفل حديث الولادة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من من أهالي زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، بالعثور على طفل حديث الولادة ملفوف بغطاء ابيض و ملقى بجوار مزلقان دهشور أسفل تحت الكوبري الدولي.

و علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ للمعاينة تبين من خلال الفحص الظاهرى أن الطفل حالته الصحية جيدة ومجهول الهوية.

وجاري نقله إلى المستشفى العام بدمنهور لتوقيع الكشف الطبي عليه ثم إيداعه بإحدى دور رعاية الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية