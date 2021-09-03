مرض نادر ينتشر في الهند و الخوف يسيطر على المواطنين

حالة من الذعر تسود الشوارع في الهند و ذلك بعد تردد انباء عن إنتشار مرض نادر بين المواطنين و أبرز أعراضه هي الحمى الشديدة، و الشبيهة لأعراض كورونا، مما تسبب في فزع المواطنين .



نشرت صحيفة " ديلي ستار"،وفقا لوسائل إعلام محلية هندية، أن هناك مرض غامض في الهند يحصد الأرواح و وصلت عدد الوفيات حتى الآن 50 حالة وفاة في أسبوع واحد، و ذلك وفقا للإحصائيات الأخيرة .



و أوضح المرضى في المستشفيات من خلال التقارير الطبية، أن ذلك المرض الغامض عبارة عن إرتفاع شديد في درجة حرارة الجسم مما يصيب الإنسان بحالة من الإعياء التي تفقده الوعي.



أشارت التقارير الطبية إلى أن الأسبوع الماضي في الهند شهد إرتفاع ملحوظ في أعداد الوفيات بذلك المرض النادر الذي أصاب العشرات في أقل من أسبوعين و نتج عنه 50 حالة وفاة في أسبوع .



جدير بالذكر أن الأطباء في الهند يحذرون من سرعة نقل ذلك المرض الغريب، لأن التقارير المعملية في المستشفيات حتى الآن لم تجد علاجا له و بالتالي سيشكل خطورة بشكل كبير في الأيام القادمة .