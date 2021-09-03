إعصار آيدا .. ارتفاع عدد القتلى في نيويورك إلى 41

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بارتفاع عدد ضحايا إعصار آيدا الذي ضرب نيويورك والمناطق المحيطة بها إلى 41 قتيلاً.

ومساء الخميس، أعلن بيل دي بلاسيو، رئيس بلدية نيويورك حالة الطوارئ بسبب إعصار آيدا وما سماه "حدثا مناخيا تاريخيا"، مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة أدت إلى فيضانات ومخاطر على الطرق.

وقالت وسائل إعلام محلية إن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة يوم الأربعاء حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية آيدا في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال ووسط المحيط الأطلسي.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ما لا يقل عن خمس تحذيرات من حدوث سيول تشمل المنطقة، من غربي فلادلفيا إلى شمال نيوجيرسي.

وفي نيوجيرسي المجاورة تضررت خطوط الكهرباء ومئات المنازل، بعضها دمر بالكامل. كما أعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إعصار آيدا خلف الكثير من الأضرار من جراء الفيضانات الناجمة عنه.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس: "أطلقت برنامجا لمساعدة كاليفورنيا للسيطرة على الحرائق التي اجتاحت الولاية، ونعمل على وقف تمدد النيران فيها".