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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو بخلية البيتلز التابعة لـ داعش يقر بقتل رهائن أمريكيين

ألكسندا كوتي
ألكسندا كوتي

أقر أحد المنتمين تنظيم داعش الإرهابي أمس الخميس، بمقتل رهائن أمريكيين، وذلك بقطع رؤوسهم في ثماني تهم جنائية من بينها احتجاز رهائن مما أفضى لوفاتهم والتآمر لتقديم دعم لإرهابيين.

وخلال مثول المتهم ألكسندا كوتي وهو بريطاني المولد كان عضوا بخلية تتألف من أربعة أفراد أطلق عليها اسم لبيتلز تابعة لتنظيم داعش أمام محكمة بولاية فرجينيا الأمريكية، أقر بالذنب في مقتل الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وموظفي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج، بحسب وكالة "رويترز".

وقال القاضي إنه بموجب ترتيب مبدئي بين السلطات الأمريكية والبريطانية، يمكن نقل كوتي إلى بريطانيا بعد سجنه لمدة 15 عاما، حيث من المقرر أن يواجه المزيد من التهم التي قد تمدد فترة سجنه.

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يشار إلى أن كوتي، هو أحد اثنين من أعضاء تنظيم داعش احتجزهما الجيش الأمريكي في العراق ثم نقلهما جوا إلى الولايات المتحدة ليحاكما في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وقد تصل العقوبة في هذه الاتهامات إلى الإعدام لكن السلطات الأمريكية أبلغت المسؤولين البريطانيين بأن الادعاء لن يطلب الحكم بإعدام كوتي.

يذكر أن مجموعة البيتلز اختطفت أجانب عدة وعمدت إلى تعذيبهم وقطع رؤوس بعضهم وصورت في كثير من الأحيان ذلك في أشرطة دعاية خلفت صدمة في أنحاء العالم.

 

 

 

 

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