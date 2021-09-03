عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمنع انتهاك خصوصيتك.. أفضل 4 طرق لمكافحة المواقع من تتبعك على الإنترنت

أفضل 4 طرق لمكافحة
أفضل 4 طرق لمكافحة المواقع من تتبعك على الإنترنت

أصبحت الشركات الكبرى والتطبيقات المختلفة تعتمد على جمع البيانات من هواتف المستخدمين، خاصة بياناتهم الشخصية؛ لأسباب مختلفة على رأسها توجيه الإعلانات أو بيع البيانات للمعلنين ، وهو الأمر الذي يهدد جميع المستخدمين بالخطر وينتهك خصوصيتهم. 


ومع قرار عدد من الشركات على رأسها شركة آبل بوضع حدود صارمة لمنع انتهاك التطبيقات لمستخدمي هواتف آيفون، إلا أن عمليات جمع البيانات من المستخدمين لا تزال على أشدها، مع هواتف أندرويد وأجهزة اللاب توب والكمبيوتر، وبحسب موقع  Reason security فإن هناك عدد من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن من خلالها منع هاتفك أو الموقع الذي تتصفحه من تتبع بياناتك الشخصية 

بعد اختراق بيانات 100 مليون هاتف.. 6 نصائح ذهبية لحمايتك من الهاكرز

تمنع اختراق جهازك.. متصفح فاير فوكس يوفر ميزة خارقة لمستخدميه


1- منع هواتف آيفون وأندرويد من تتبعك 


كيفية منع هاتفك الآيفون من تتبعك 


تمنح آبل اختيار عدم التتبع لمستخدمي آيفون ذد أى تطيق أو موقع يريد تتبعهم، كما يمكنك الانتقال إلى الإعدادات ، ثم حدد "الخصوصية" ،  ومن هناك ، حدد خدمات الموقع الأخرى،  وسترى سلسلة من التطبيقات التي تستخدم خدمات الموقع ، ويمكنك اختيار تعطيلها جميعًا عن طريق تحريك شريط التمرير في الأعلى ، أو تعطيل خدمات الموقع فقط لتطبيقات معينة.  


كيفية منع هاتفك الأندرويد من تتبعك

 

وعلى هاتفك الأندرويد افتح خاصية App Drawer أو  "درج التطبيقات" ، وانتقل إلى "الإعدادات" ، وحدد "الموقع" ، ثم أدخل إعدادات موقع جوجل ويمكنك إيقاف الإبلاغ عن الموقع وسجل المواقع.

 

2- منع  GPS من تتبع موقعك في كل الأوقات

 

ومن المعروف أن نظام GPS يقوم بتتبع مواقع المستخدمين في أى مكان يذهبون إليه الأمر الذى يعرضهم للخطر إذا ما تم اختراقهم، حيث يتم كشف جميع مواقعهم.

ولإيقاف تشغيل ميزة الموقع طوال الوقت ، توجه إلى الإعدادات، ثم  الخصوصية، ثم إلى الموقع، ثم تفضيلات النظام، وقم بإيقاف تشغيل GPS   


3- عدم استخدام التصفح الخفى 


ويعتقد معظم المستخدمين أنه باستخدام التصفح الخفي أو Incognito Mode لا يمكن التعرف على الموقع الجغرافى الفعلى لهم، وأنهم في أمان، إلا أن ذلك ليس صحيح، فمن السهل جدا من قبل الهاكرز أو حتى المعلنين أو أى شخص آخر ببعض الثغرات البسيطة معرفة موقعك الحالى وتحديده بكل سهولة.


4- مسح سجل البحث 


وعن طريق القيام بمسح سجل البحث الموجود على جوجل كروم من خلال الضغط على قائمة الثلاث نقاط الموجودة في أعلى اليمين من جوجل ثم المزيد من الأدوات أو More tools ثم القيام بمسح كل بياناتك على المتصفح أو Clear browsing data، وفى النافذة المنبقة اضغط عليها وسيؤدى ذلك إلى مسح كل بياناتك بالكامل . 
 

تتبع بيانات شخصية منع تتبع البيانات انتهاك الخصوصية تتبع على الإنترنت

ترشيحاتنا

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد؟ الإفتاء تجيب

تعرف على الأسعار الجديدة لـ نيسان سينترا موديل 2021

العسومي: البرلمان العربي يثمن جهود قادة الدول الثلاث لتحقيق المصالحة الفلسطينية

الخطوط الجوية الأفغانية تستأنف رحلاتها الداخلية في أفغانستان

السلام مع النفس والكون .. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

11 سنة عن النبي يوم الجمعة.. وماذا تفعل الملائكة وقت الصلاة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

لمدة 21 يومًا.. تعرف على التحويلات المرورية بمحيط الإغلاق الكلي لمنزل المريوطية المؤدي للبحر الأعظم

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

إصابة 5 أشخاص ومقتل المنفذ في هجوم إرهابي بنيوزيلاندا

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

الفيضان يعزل جزيرة كفر داوود بالمنوفية.. والأهالي يستغيثون.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

فيديو جراف.. نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراة محمد رمضان

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ