لمنع انتهاك خصوصيتك.. أفضل 4 طرق لمكافحة المواقع من تتبعك على الإنترنت

أصبحت الشركات الكبرى والتطبيقات المختلفة تعتمد على جمع البيانات من هواتف المستخدمين، خاصة بياناتهم الشخصية؛ لأسباب مختلفة على رأسها توجيه الإعلانات أو بيع البيانات للمعلنين ، وهو الأمر الذي يهدد جميع المستخدمين بالخطر وينتهك خصوصيتهم.



ومع قرار عدد من الشركات على رأسها شركة آبل بوضع حدود صارمة لمنع انتهاك التطبيقات لمستخدمي هواتف آيفون، إلا أن عمليات جمع البيانات من المستخدمين لا تزال على أشدها، مع هواتف أندرويد وأجهزة اللاب توب والكمبيوتر، وبحسب موقع Reason security فإن هناك عدد من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن من خلالها منع هاتفك أو الموقع الذي تتصفحه من تتبع بياناتك الشخصية



1- منع هواتف آيفون وأندرويد من تتبعك



كيفية منع هاتفك الآيفون من تتبعك



تمنح آبل اختيار عدم التتبع لمستخدمي آيفون ذد أى تطيق أو موقع يريد تتبعهم، كما يمكنك الانتقال إلى الإعدادات ، ثم حدد "الخصوصية" ، ومن هناك ، حدد خدمات الموقع الأخرى، وسترى سلسلة من التطبيقات التي تستخدم خدمات الموقع ، ويمكنك اختيار تعطيلها جميعًا عن طريق تحريك شريط التمرير في الأعلى ، أو تعطيل خدمات الموقع فقط لتطبيقات معينة.



كيفية منع هاتفك الأندرويد من تتبعك

وعلى هاتفك الأندرويد افتح خاصية App Drawer أو "درج التطبيقات" ، وانتقل إلى "الإعدادات" ، وحدد "الموقع" ، ثم أدخل إعدادات موقع جوجل ويمكنك إيقاف الإبلاغ عن الموقع وسجل المواقع.

2- منع GPS من تتبع موقعك في كل الأوقات

ومن المعروف أن نظام GPS يقوم بتتبع مواقع المستخدمين في أى مكان يذهبون إليه الأمر الذى يعرضهم للخطر إذا ما تم اختراقهم، حيث يتم كشف جميع مواقعهم.

ولإيقاف تشغيل ميزة الموقع طوال الوقت ، توجه إلى الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم إلى الموقع، ثم تفضيلات النظام، وقم بإيقاف تشغيل GPS



3- عدم استخدام التصفح الخفى



ويعتقد معظم المستخدمين أنه باستخدام التصفح الخفي أو Incognito Mode لا يمكن التعرف على الموقع الجغرافى الفعلى لهم، وأنهم في أمان، إلا أن ذلك ليس صحيح، فمن السهل جدا من قبل الهاكرز أو حتى المعلنين أو أى شخص آخر ببعض الثغرات البسيطة معرفة موقعك الحالى وتحديده بكل سهولة.



4- مسح سجل البحث



وعن طريق القيام بمسح سجل البحث الموجود على جوجل كروم من خلال الضغط على قائمة الثلاث نقاط الموجودة في أعلى اليمين من جوجل ثم المزيد من الأدوات أو More tools ثم القيام بمسح كل بياناتك على المتصفح أو Clear browsing data، وفى النافذة المنبقة اضغط عليها وسيؤدى ذلك إلى مسح كل بياناتك بالكامل .

