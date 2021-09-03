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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«تسمين العجول» .. طفرة إنتاجية في قرى أسوان ضمن «حياة كريمة»

عم سيد أحد أهالي
عم سيد أحد أهالي قرية الأشراف التابعة لوادي الصعايدة،

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، الضوء على أحد مشروعات تسمين العجول في محافظة أسوان ضمن مشروع «حياة كريمة».

وقال عم سيد أحد أهالي قرية الأشراف التابعة لوادي الصعايدة، إنه كان يسكن مركز إدفو ويقيم في وادي الصعايدة منذ 12 سنة ، متابعا : " في الأول كنا تعبانين لأن المعيشة كانت صعبة، لكن بدأنا نتطور، حتى وصل إلينا مشروع حياة كريمة وقدم لنا مساعدات كبيرة، وقدمت 5 عجول لكل أسرة ..

وأكمل : نغير العجول كل 6 أشهر، ونحصل على المكسب وقد تحصل الدولة على جزء منه حتى يكبر حجم المشروع، والدولة تساعدنا على البيع والشراء، ولا ندفع حق العلاج، ونحن نتكفل بالأكل .

وقدم برنامج صباح الخير يا مصر  الجمعة حلقة خاصة عن حياة كريمة من داخل القري المصرية في ١٣ محافظة ينقل فيها ما تم على أرض الواقع ويلتقي فيها بالمواطنين الذين شاهدوا قراهم  قبل وبعد دخول المشروع القومي ( حياة كريمة ) وكيف تبدل الحال.

ويقدم البرنامج تقارير  مسجلة عن مختلف المشروعات التي تم تنفيذها في هذه القري بالإضافة إلى بث مباشر من قرى أخرى أما الاستوديو الرئيسي سيكون في أسوان.
 

 

حياة كريمة تسمين العجول اخبار التوك شو محافظة أسوان صباح الخير يامصر

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