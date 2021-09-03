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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر جيب رانجلر موديل 2014 | صور

سوق المستعمل .. سعر
سوق المستعمل .. سعر جيب رانجلر موديل 2014

يتابع الآلاف من محبي السيارات سوق المستعمل باستمرار ما يوفره من طرازات مختلفة بسعر أقل مقارنة بالـ “زيرو"، خاصةً اذا كانت سيارة ذات امكانيات قوية مثل سيارات الدفع الرباعي التى توفر قوة جبارة لقائدها، ومن بين أفضل سيارات هذه الفئة تأتى جيب رانجلر موديل 2014.

 

حملت سيارة جيب رانلجر موديل 2014 محرك V6 سعة 3.6 لتر، ينتج قوة 285 حصان، وعدد لفات 6400 لفة في الدقيقة، اقصى عزم للدوران 380 نيوتن .متر، تقترن ناقل الحركة بـ 5 سرعات اوتوماتيكي، وتستهلك السيارة  12.7 لتر وقود لكل 100 كم، وتسارع السيارة من 0 الى 100 كم في 8.1 ثانية.

تضم سيارة الطرق الوعرة خاصية التحكم في الجر، الثبات الالكتروني، مراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات، خاصية تثبيت السرعة، عدد 2 من الوسائد الهوائية الامامية والجانبية لحماية السائق والركاب، والمكابح مانعه للانزلاق ABS ، توزيع قوى المكابح الكترونيا EBD ، خاصية مساعد المكابح.

وجاءت سيارة جيب رانجلر بمواصفات هيكلية، يبلغ طولها 4161 مم، العرض الكلي : 1872 مم، الارتفاع الكلي 1801 مم، قاعدة الإطارات 2423 مم، الوزن الكلي 1795 كجم، سعة خزان الوقود 70 لتر.

حصلت سيارة جيب داخليا على عجلة القيادة متعددة الأغراض، و حساسات خلفية للمساعدة في الركن، خاصية البلوتوث للرد على الهاتف، كاميرا للرؤية الخلفية، جهاز ملاحة GPS ، كمبيوتر رحلات، والمفتاح الذكي.

تتراوح أسعار جيب رانجلر موديل 2014 في سوق المستعمل، من 360 ألفا إلي 410 آلاف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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