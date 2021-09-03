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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية حافلة باللقاءات

صدى البلد

غادر رئيس دولة فلسطين محمود عباس القاهرة، اليوم الجمعة، عقب زيارة رسمية ناجحة بحث خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التطورات السياسية والميدانية الجارية في المنطقة، وسبل  تنسيق الجهود وتكريس العمل المشترك.

 

وعقد أبو مازن خلال الزيارة قمة ثنائية مع شقيقه المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث مجمل التطورات العامة الفلسطينية والتشاور بشأن التحركات الدبلوماسية والسياسية في المرحلة المقبلة، وكذلك شارك في القمة الثلاثية مع شقيقيه الرئيس عبد الفتاح السيسي  والملك عبد الله الثاني،  والتي بحث خلالها  القضايا المشتركة وتنسيق المواقف من أجل متابعة التحرك السياسي على الصعيدين  الإقليمي والدولي.

 

كما استقبل  الرئيس محمود عباس في مقر إقامته كبار الإعلاميين المصريين، واطلعهم على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، وكرم عددا من الشخصيات المصرية العامة المناصرة للقضية الفلسطينية.

 

وكان في وداع في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي وزير  الشباب المصري د. أشرف صبحي، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين طارق طايل، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

 

ورافق الرئيس في زيارته لمصر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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