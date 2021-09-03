نيكول سابا تنشر صور من حفلها بـ الساحل الشمالي

نشرت الفنانة نيكول سابا صور جديدة من حفلها الغنائي، الذي اقام مساء أمس الخميس بالعلمين في الساحل الشمالي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل اصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نيكول سابا مرتدية فستان قصير، باللونين الأبيض والأسود، مزود بفتحات عديدة لدي الأكمام والبطن، مع حذاء باللون الأبيض ذو كعب عالي.

ومن الناحية الجمالية، تركت نيكول سابا خصلات شعرها منسدلًا علي أكتافها، ووضعت مكياج يبرز ملامح وجهها الفاتنة، مرتدية بعض الاكسسوارات فضية اللون.

وعلقت نيكول سابا علي الصور كاتبة: “ليلة أمس”.

وكانت قد كشفت المطربة نيكول سابا عن تفاصيل حفلها العلمين في الساحل الشمالي، وذلك من خلال حسابها على إنستجرام.

وكتبت: "اختتام حفلات الصيف في الساحل الشمالي، بكرة الخميس في crystalbeach وحيبقى الجو حلو اون فاير"، ومن شروط الحفل ارتداء ملابس باللونين الأحمر والأسود.

وكانت قد طرحت الفنانة نيكول سابا فيديو كليب “الجو حلو” عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وظهرت نيكول، خلال مقطع الفيديو بإطلالات صيفية عديدة وبألوان مبهجة.

وتتعاون نيكول سابا في أغنية "الجو حلو" مع كل من الشاعر الغنائي شريف عبيد وشريك نجاحاتها الفنية الملحن محمد يحيى الذي يتعاون معها في أكثر من مشروع فني آخر بجانب الموزع أمين نبيل.

وأحيت اللبنانية نيكول سابا، حفلًا غنائيًا منذ أيام قليلة على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، في عيد الأضحى المبارك، وظهرت نيكول سابا بإطلالة مميزة تتناسب مع أجواء الصيف وبمجرد صعودها على خشبة المسرح قدمت أغنية "هفضل أحلم".

وتعيش نيكول سابا، حالة من النشاط الفني في مصر، حيث أحيت مؤخرًا عددًا من الحفلات في مصر وكانت آخرها في العلمين، وتستعد لإحياء عدد كبير حاليًا خاصة في الساحل الشمالي، حيث تتمتع نيكول بجماهيرية كبيرة في مصر، وتعد حفلة نيكول سابا مع أبلة فاهيتا من أبرز الحفلات التي قدمتها مؤخرًا وشهدت خشبة المسرح حالة كوميدية ساخرة بين نيكول وأبلة فاهيتا أشاعت المزيد من أجواء البهجة والإثارة.

الفنانة نيكول سابا تعود للساحة الغنائية بعد فترة كبيرة من الغياب وسجلت أغنية جديدة بعنوان "حفلة فركشة"، من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وكانت آخر حفلة قد أحيتها نيكول سابا في مصر في أحد الفنادق مع الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”.