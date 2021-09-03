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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هبة جمال الدين توضح مفهوم السلام الإبراهيمي وخطورته على الدول العربية

الدكتورة هبة جمال
الدكتورة هبة جمال الدين الأستاذ بالمعهد القومي للتخطيط

تحدثت الدكتورة هبة جمال الدين الأستاذ بالمعهد القومي للتخطيط،مفهوم السلام الإبراهيمي وكيف ومتى ظهر هذا المصطلح.

وأوضحت هبة جمال الدين، خلال حوارها مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن عمليات التطبيع التى حدثت مؤخرا عرفت بإسم “السلام الإبراهيمي”، معقبة:" بأكد على أننا لا نتدخل فى سياسات الدول الأخرى".

وتساءلت الأستاذ بالمعهد القومي للتخطيط: لماذا لأول مرة يستخدم اسم شخصية دينية في الاتفاقيات الدولية، معروف ان الاتفاقيات تسمى بأسماء المدن التى عقدت فيها.

وأضافت هبة جمال الدين، أن جامعة هارفارد هي من أسست مفهوم السلام الإبراهيمي، ويهدف حسب وضعهم إياه إعادة قراءة النص الديني،معقبة:" بيعتقدوا اننا فاهمين الدين غلط".

وتابعت: بعد تأسيس مفهوم السلام الإبراهيمي، ومن ثم إعادة قراءة النص بدأ الحديث عن أن السلام العالمى لن يتحقق إلا بعد إعطاء “الشعوب الأصلية” الحق على الخريطة السياسية، لافتة إلى أن الشعوب الأصلية يتم تحديدها حسب بنود اتفاقية في الولايات المتحدة عقدت عام 1990

وأضافت هبة جمال الدين الأستاذ بالمعهد القومي للتخطيط، أنهم يعتبرون أن الشعوب الأصلية هى أساس المناطق  وتم تهجيرهم قسريا، وبالتالى حسب المفهوم الإبراهيمي لتحقيق السلام العالمى، يتم إعادة الشعوب إلى أرضها، وإجبار الدول على ترك هذه الشعوب إدارة الإقتصاد.

 

 

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