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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بظهر مكشوف.. هيفاء وهبي تبهر المتابعين في أحدث إطلالة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها باطلالة فاتنة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت هيفاء وهبي في الصورة مرتدية توب مكشوف الظهر، باللوان صيفية مبهجة، مع بنطلون جينز باللون الأزرق، تاركة شعرها منسدلًا علي اكتافها.

 

ومن الناحية الجمالية، وضعت هيفاء وهبي أحمر شفاه باللون الأحمر الجذاب، مع بعض الأكسسوارات المختلفة باللون الذهبي.

 

وعلقت هيفاء وهبي علي الصورة، كاتبة: “الابتسامة التي تأخذ حيزاٌّ صغيراً من وجهك ..تأخد حيزاّ كبيراًٌ في نفوس الآخرين.. مين مصدر ابتسامتكم؟”.

 

وعبر العديد من متابعي هيفاء وهبي عن اعجابهم بالصورة، وجاءت التعليقات كالاتي:

“جميلة - دايما قمر - ايه الحلاوة دي كلها”.

 

جدير بالذكر انه أثار حفل الفنانة هيفاء وهبي في العلمين الجديدة، حول ما أثير من إجبار مخرج برنامج "صباح الخير يا مصر" هيفاء وهبي على تبديل ملابسها، وارتداء بنطلون بدلا من "الهوت شورت"، أكدت مصادر بالبرنامج أن هذا الكلام عار من الصحة، بدليل أنه لم يكن هناك مخرج من الأساس وقت التسجيل.

 

وتتميز الفنانة هيفاء وهبي؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها خلال الفترة الماضية.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها.

 

وأثار حفل هيفاء وهبي في العلمين الجديدة الخميس الماضي، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، نظراً لبعض اللفتات التي حدثت أثناء الحفل، جعلت هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد عودتها لإقامة الحفلات في مصر منذ سنوات طويلة. 

 

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