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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مستريح السيارات أمام المحكمة بعد قليل في اتهامه بغسل الأموال بالقاهرة الجديدة

مستريح السيارات
مستريح السيارات
رامي المهدي

تنظر بعد محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة مستريح السيارات في اتهامه بغسل الأموال في القاهرة الجديد.
 

تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها مع مستريح السيارات في اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطني في القاهرة الجديدة.

وكان الأجهزة الأمنية تلقت القبض على أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، والهارب خارج البلاد.

وينهي مستريح السيارات إجراء المعارضات في محكمة الجنح والتي تزيد عن 50 حكم قضائي صادر ضده بالاستيلاء على أموال المواطنين.
 

أعلنت النيابة العامة في بيان لها أنه في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تولّت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، والهارب خارج البلاد.

وقامت الإدارة بإعداد أمر قبض دولي، والتقدم بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر عن نجاح عملية الاسترداد بالتنسيق مع الإنتربول المصري، وتسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

مستريح السيارات محكمة القاهرة الاقتصادية القاهرة الجديد

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