ترقية أول أستاذ مساعد في اللغة البرتغالية وآدابها في مصر

صدق الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان على قرار مجلس الجامعة بترقية الدكتور ماجد طلعت محمد أحمد الجبالي لدرجة أستاذ مساعد في آداب اللغة البرتغالية وذلك في جلسته التى عقدت مؤخرا .



وحصل ماجد الجبالى على دكتوراه آداب اللغة البرتغالية من جامعة ساو باولو البرازيلية في 2012. وفي 27 نوفمبر 2013 تم تعيينه أستاذًا للغة الإسبانية واللغة البرتغالية بكلية الألسن بجامعة أسوان ليؤسس أول ليسانس ألسن لغة برتغالية في كلية الألسن بجامعة أسوان في 2015. وهي التجربة التي ألهمت لاحقًا إنشاء قسم للغة البرتغالية بكلية اللغات والترجمة في جامعة الأزهر في 2018 وفي كلية الألسن بجامعة عين شمس في 2019.



ويحرص قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان برئاسة الدكتور ماجد الجبالي على التواصل الوثيق مع جامعات البلدان الناطقة باللغة البرتغالية واستقدام أساتذة زائرين للغة البرتغالية وآدابها وتقديم منح دراسية لطلابه من خلال اتفاقية جامعة أسوان مع معهد كامويش البرتغالي وكان آخرها منحتين مقدمتين للطالبتين صفاء محمد عبد المنعم وآن ألبرت لدراسة اللغة البرتغالية بجامعتين برتغاليتين في 2021. ويوم تلو الآخر يساهم هذا التخصص الوليد في تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية بين مصر وتجمع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية.

. وفي سياق متصل، تحتفل جامعة أسوان مطلع العام الدراسي الجديد بتخريج رابع دفعة حاصلة على ليسانس اللغة البرتغالية وآدابها.