حسام موافي يشكر المستشار عدلي منصور على المشاركة في افتتاح وحدة القسطرة

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الشكر إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق على المشاركة في افتتاح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن مستشفى المنيل الجامعي حصلت على تبرع، لإنشاء وحدة القسطرة.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أنه تحدث إلى المستشار عدلي منصور ووجه له دعوة بالمشاركة في افتتاح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي، وقام بتلبية الدعوة وحضر بالفعل.

وقال الدكتور حسام موافي، إنه لم يتمالك دموعه عند افتتاح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي، موضحا أن الشخص صاحب التبرع طلب منه إخفاء اسمه.



