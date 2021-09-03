هلال القمر يقترن مع خلية النحل.. غدا

تزين سماء مصر بمشهد فلكي جذب عندما يقترن هلال القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) الموجود في برج السرطان، يترقب جميع هواة الفلك والمهتمين بـ الظواهر الفلكية ، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر.



وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا على مواعيد يوم السبت الموافق 4 ديسمبر مع ظاهرة فلكية مميزة حيث يقترن هلال القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) .



وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن إقتران هلال القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) الموجود في برج السرطان ، ويمكن مشاهدة هذا الاقتران باتجاة الشرق في الثالثة صباحا وحتى شروق الشمس.

وصرح الدكتور "تادرس" انه لصعوبة رؤية الحشد النجمي ( خلية النحل Beehive) بالعين المجردة لذا سيتطلب الامر استخدام نظارة معظمة او تلسكوب صغير،



ونوه الدكتور اشرف تادرس، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أستاذ الفلك، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.



عنقود النثرة خلية النحل

النثرة عنقود نجمي مفتوح ومن أقرب العناقيد النجمية للشمس يبعد حوالي 580 سنة ضوئية في كوكبة السرطان ويحتوي على ما يزيد قليلاً عن 1000 نجم ، منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي.

نظرًا لأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة ، فإن عنقود النثرة معروف منذ القديم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها "خلية النحل" لأنها تشبه سرب من النحل.



بشكل عام رؤية النثرة ستكون تحديًا من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي لذلك سيكون هناك حاجة لاستخدام المنظار لرويتها وهي فرصة مثالية للتعرف على هذا العنقود النجمي في أعماق الفضاء.