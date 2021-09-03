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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الإسماعيلي في المقدمة.. خاص| الأسماء المرشحة لخلافة على ماهر في المصري

على ماهر
على ماهر

دخل مسئولو النادي المصري البوسعيدي في مفاوضات مكثفة مع أكثر من مدرب داخل مصر وخارجها للوصول إلى اتفاق لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد رحيل على ماهر من تدريب الفريق .

وقالت مصادر داخل النادي المصري أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات جادة مع إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلي في ظل عدم توقيعه للإسماعيلي حتى الان وفقا لتأكيدات مسئولى المصري.

وأوضحت المصادر أن إيهاب جلال يلقى قبولا كبيرا داخل مجلس إدارة النادي المصري وترغب الجماهير فى بورسعيد في الوصول الى اتفاق مع إيهاب جلال .

وأشارت المصادر إلى أن إدارة المصري دخلت فى مفاوضات جادة مع أكثر من مدرب خارج مصر تحسبا لعدم الوصول الى تفاق مع إيهاب جلال، ومن بينهم الفرنسي ديسابر، إضافة الى التونسي فوزى البنزرتي .

وأكد مسئول بارز داخل النادي المصري أن الساعات الماضية وتحديدا مساء أمس شهدت حالة من التشابك بين جميع الأطراف انتهت بالانفصال واستقالة على ماهر من تدريب الفريق .

وقال المسئول فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الازمة بدأت عندما استدعى سمير حلبية رئيس النادي الكابتن على ماهر المدير الفنى لمكتبه لإنهاء موقف اللاعب أوستن اموتو فى حضور وكيله من أجل تجديد تعاقد اللاعب، وإنهاء الخلاف مع المدير الفنى لبدء الاعتماد عليه بشكل أساسي لعدم وجود المهاجمين البارزين في تلك المرحلة .

وأضاف المسئول فى تصريحاته : الحوار لم يكن لطيفا من البداية خاصة بعدما أكد على ماهر أنه ليس بحاجة الى أوستن اموتو وانه غير جاد فى التدريبات أو المباريات التى يشارك بها فضلا عن عدم التزامه وهو الامر الذى نقله وكيل اموتو الى اللاعب الذى التزم الصمت وفقا لتأكيدات المسئول بالنادى ولكن الحوار امتد الى أن على ماهر وصف أموتو بأنه " كذاب " وأنه " مقرف " على حد وصف المسئول البارز داخل النادي المصري وحينها تدخل وكيل اموتو فى الحوار مطالبا على ماهر بالتوقف عن الهجوم وتناول اللاعب بتلك الصفات وحينها قال وكيل اللاعب : أموتو لاعب جيد جدا وأى ناد يتمنى وجوده بين صفوفه .

وفى تلك اللحظة وفقا لتأكيدات مسئول النادي المصري رد على ماهر قائلا : وديه أى فريق انت عاوزها لتحتد المناقشة بينهما وغادر على ماهر مكتب رئيس النادي المصري .

وأوضح المسئول : بمجرد تلك الاحداث أجرى سمير حلبية رئيس المصري اتصالات على الفور بكل أعضاء مجلس الإدارة وشرح ما حدث والكل اتفق على رحيل على ماهر .

وأضاف المسئول : أن ما ردد على ماهر أن رحيل بسبب الأمور المالية غير صحيح تماما وأن ما حدث هو الخلاف الذى حدث في مكتب سمير حلبية رئيس النادي المصري.

 

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