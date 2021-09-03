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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: سيطرة طالبان في أفغانستان تنذر بعودة المشروع الارهابي في الدول العربية وأمريكا تركت أسلحة بـ 380 مليار دولار

حركة طالبان
حركة طالبان

قال الدكتور هاني نسيرة، الخبير في الحركات الأيديولوجية المتشددة، إن الحركات الاسلامية والاسلامية العنيفة والمسلحة في كل العالم استبشرت عودة حركة طالبان، وأن تلك الجماعات اصبح لديها أمل في إمكانية العودة من جديد.

 

وأضاف الدكتور هاني نسيرة، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركت أسلحة تقدر 380 مليار دولار لحركة طالبان.

 

وأوضح الدكتور هاني نسيرة، الخبير في الحركات الأيديولوجية المتشددة، أن التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، بعد عودة حركة طالبان في أفغانستان أصبح لديهم احتمال العودة قائم، قائلًا: "إن فكرة عودة المشروعات الإرهابية قائمة ولكنه مشروع مهزوم".

 

وتابع الدكتور هاني نسيرة، الخبير في الحركات الأيديولوجية المتشددة، أن الجماعات الإرهابية تشهد انشقاق كبير خاصة داخل ليبيا، مؤكدة أن هناك أكثر من 300 ميليشيا مسلحة داخل الأراضي الليبية.


أكد الدكتور هاني نسيرة، الخبير في الحركات الأيديولوجية المتشددة، أن عودة حركة طالبان والسيطرة على الحكم في أفغانستان تنذر بعودة المشروع الإرهابي في الدول العربية.

 

وأضاف الدكتور هاني نسيرة، أنه على مدار القرون ونرى الخوارج تخرج طائفة من طائفة حتى يتنهوا ، قائلًا: " التاريخ لا يقبل سوى المرونة ولا يُبقي إلا المعتدل".

 

وأشار الدكتور هاني نسيرة، الخبير في الحركات الأيديولوجية المتشددة، إلى أنه بالرجوع إلى عام 2015 وتذكر المشهد السوري وهدم الأسوار الحدودية وإعلان الخريطة الإرهابية، المشاهد كانت تؤكد أنه لا قدرة لأحد على إنهاء إرهاب تلك الجماعات، معقبًا: أن كبار قادة داعش تم تصفيتهم داخل التنظيم.

اخبار التوك شو حركة طالبان إبراهيم عيسى حديث القاهرة هاني نسير

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