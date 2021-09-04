مستشار رئيس الوزراء يشارك صورا للنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة

شارك هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء، صورا جديدة للنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “مين اللى جاب البحر عند العاصمة الإدارية الجديدة؟! ده النهر الأخضر..تحيا مصر”.

وأوضح أحمد عبد الرازق، نائب مدير رئيس جهاز العاصمة الإدارية، خلال حواره ببرنامج “مصر بتبني” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن مشروع النهر الاخضر ينقسم إلى 3 قطاعات، مسترسلا: القطاع الأول يضم مناطق مفتوحة للتنزه ومشروعات متميزة ترفيهية وأيضا تحتوي على حديقة إسلامية وأخرى مغطاة ومنتجع صحي كامل بالإضافة إلى بحيرة تعتبر من أكبر البحيرات، أما القطاع الثاني فـ يتكون من مناطق مفتوحة وساحة احتفالات ومنطقة مطاعم وحديثة تراثية وأيضا حديقة الأعمال الفنية.

وفيما يخص القطاع الثالث أوضح أنه يتكون من مناطق مفتوحة أيضا و نادي رياضي وساحة مركزية تحتوي على مطاعم وبحيرات، أخيرا مكتبة تعليمية للأطفال وحديقة مفتوحة للقراءة.



وأشار إلى أن مشروع النهر الأخضر يعد بمثابة شريان للعاصمة الإدارية، منوها إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 50% من المشروع، موضحا ان مشروع النهر الاخضر يضم كافة المزروعات المتواجدة في مصر.



قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه سيتم طرح أول وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من العام المقبل، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية ستضم وحدات لكافة الفئات.



